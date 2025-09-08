Jalisco es el epicentro de la evaluación y reconocimiento de destilados, al albergar el certamen más prestigioso del mundo en su tipo: la edición 27 del Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles.

En esta edición, del 7 al 12 de septiembre, se evaluarán 2 mil 550 bebidas espirituosas provenientes de 70 países, de las cuales el 20 por ciento corresponde a productos mexicanos. En Menú te tenemos todos los detalles de este importante certamen.

Inicia el Spirits Selection en Jalisco. Foto: iStock

¿Cómo funciona el Spirits Selection by CMB?

Un total de 150 jueces, de 42 nacionalidades, analizan 62 categorías de bebidas, bajo un sistema de evaluación riguroso y reconocido internacionalmente.

El concurso busca consolidar el posicionamiento internacional de sus bebidas espirituosas y fortalecer la promoción internacional de sus destinos, que ha tenido como sedes anteriores a Taiwán, Brasil, China, México, Chile, Bulgaria, Bélgica, por mencionar algunos.

En conferencia de prensa en la CDMX, Michelle Fridman Hirsch, Secretaria de Turismo de Jalisco destacó que uno de los principales beneficios de albergar este evento radica en su amplio alcance mediático, el cual proyecta a Jalisco como un destino turístico de clase mundial y lo consolida como referente internacional en el sector de las bebidas espirituosas.

“Si ya somos mundialmente famosos por elementos icónicos, como el mariachi, el tequila, pues qué mejor que seguir haciendo ruido y decir que aquí también se hace raicilla, vino, y que también tenemos una de las mejores gastronomías de todo el país”, dijo la funcionaria.

Inicia el Spirits Selection en Jalisco. Foto: Esteban Torreblanca / EL UNIVERSAL

¿Qué actividades habrá alrededor del mundial de bebidas espirituosas en México?

Las actividades del concurso se desarrollan en tres destinos emblemáticos del estado: Guadalajara, Tequila y Puerto Vallarta. Mientras que el Hotel Riu Plaza Guadalajara será la sede principal, donde se concentran las sesiones de cata y evaluación.

Fridman Hirsch también aseguró que durante el concurso se presentarán dos nuevas rutas de tequila y se reforzará la ruta de la raicilla, un destilado de agave artesanal originario del suroeste de Jalisco y Nayarit.

También, el certamen reúne a expertos, productores, importadores y jueces altamente reconocidos en la industria, cuya participación fortalece la competitividad de las marcas y fomenta la colaboración entre especialistas del sector.

Otras de las actividades destacadas del programa incluyen una másterclass sobre tequila y raicilla, impartida por Jaime Villalobos Sauza, de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT).

Habrá degustaciones gastronómicas y de tequila por Campo Azul, cenas temáticas organizadas por Tequileros de Los Altos Jalisco, Tequila Sauza y Tequila Cuervo, y se ofrecerá una experiencia dedicada a la raicilla en Taberna Tres Gallos.

Como parte de la agenda cultural, los jueces asistieron a la gala del Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, el domingo 7 de septiembre, en el emblemático Teatro Degollado.

Inicia el Spirits Selection en Jalisco. Foto: Esteban Torreblanca / EL UNIVERSAL

¿Cuándo se publicarán los resultados del Spirits Selection 2025?

Los resultados del concurso se publicarán el 29 de septiembre, a través del sitio web oficial spiritsselection.com.

Carlos Borboa, Director para Latinoamérica del Concours Mondial de Bruxelles, señaló en conferencia de prensa que, este año, los jueces se convertirán en portavoces internacionales de lo que representa México, Jalisco, el tequila y la raicilla; y agregó que, tras 27 años de esfuerzos por sumar líderes de opinión de todo el mundo.

México, especialmente Jalisco, es una de las regiones que lideran a nivel mundial la producción de bebidas espirituosas, a través de la elaboración del tequila y la raicilla. Ambas bebidas participarán en esta contienda internacional.

Más allá de la evaluación técnica, el certamen se convierte en una plataforma de visibilidad internacional que fortalece la competitividad de las marcas mexicanas, impulsa la promoción turística y celebra la riqueza cultural de Jalisco.

Respecto a la seguridad, se informó que se dispone de un un equipo operativo disponible las 24 horas del día, para garantizar que los participantes puedan dedicar tiempo a intercambiar opiniones y fortalecer vínculos fuera del ámbito técnico.

