La escena gastronómica de la CDMX está en su mejor momento con la temporada de chiles en nogada y todos estamos más que encantados.

Hoy en Menú te compartimos la tercera parte de nuestra Ruta de Chiles en Nogada conformada por esos chiles en nogada que tienes que probar esta temporada sí o sí.

¿Cuáles son los mejores chiles en nogada de la CDMX?

¡No podríamos decidir! Una de nuestras cosas favoritas de que este año tantos restaurantes de la CDMX hayan presentado sus propuestas para esta temporada de chiles en nogada es que hay opciones de sobra.

Desde quienes se apegan a la receta tradicional, hasta quienes se aventuran a innovar un clásico de la cocina mexicana; todos nos han sorprendido con sus chiles en nogada. Capeados, sin capear, vegetarianos, con distintos tipos de carne; todos los chiles en nogada de esta temporada tienen algo que los hace destacar y diferencia del resto.

¡Así que no hace falta que busques el mejor chile en nogada de la temporada! Basta con que explores las opciones que se apeguen a tu gusto o, si te sientes en el mood, busques el más exótico. ¡Tienes mucho de donde elegir!

Chiles en nogada imperdibles en la CDMX

Toma nota y haz tus reservaciones porque aquí te dejamos nuestras recomendaciones de chiles en nogada en la CDMX que definitivamente tienes que probar.

Casa Helena

Caracterizado por su atmosfera acogedora e íntima, Casa Helena nos sorprende con un chile en nogada tradicional con un pequeño twist. Los chefs Monserrat Téllez y Rubén Zárate unen sus ingenios y presentan un chile en nogada relleno de ribeye y cerdo, pistaches, piñones, almendras, nueces de castilla y pecana, pasitas, durazno, pera, y manzana verde.

En lugar de acitrón, deciden jugar con la acidez de la manzana verde y las pasas para crear un sabor complejo y balanceado. Se sirve acompañado de una nogada fresca con nueces de castilla, guayaba en dulce, quintoniles fritos, perejil fresco, más nueces de castilla, y granada. ¡Toda una explosión de sabor!

Además, por temporada, también tienen disponible un cheesecake de nogada elaborado con nueces de castilla, compota de frutas criollas, jerez, y mermelada de chile poblano.

Foto: Cortesía.

Dirección: Av. Tamaulipas 149, Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc, CDMX

IG: @restaurante_casaelena

Palmares

Terraza Palmares también se hace presente esta temporada de chiles en nogada con un chile relleno de wagyu, cerdo premium, y frutas salteadas pero con crunch. Se sirve con una nogada hecha con almendra, nuez, queso de cabra, y jerez dulce.

Y si eres un fan de los chiles en nogada capeados, vas a amar este. Se capean al momento y quedan super esponjosos. Además, el chile se tatema en grill, y el regusto tatemado de este es un increíble plus.

Foto: Instagram.

Dirección: Durango 216, Roma Nte., Cuauhtémoc, CDMX

IG: @palmares_restaurante

Precio: $430

Hacienda de los Morales

Chile en nogada de Hacienda de los Morales. Foto: cortesía

El Chile en Nogada de la Hacienda sigue a la receta tradicional, el restaurante cuenta con un laboratorio bacteriológico el cual determina el mejor método de conservación, para mantener frescas la granada y la nuez de Castilla. La nogada se prepara al momento. La particularidad más destacada de este chile es que se acompaña de gajos de naranja y toronja que equilibran los sabores dulces del platillo.

No te pierdas la opción de chile en nogada vegetariano y los ravioles de nuez de Castilla con espuma de parmesano reggiano y la lengua de res en almendrado al mezcal.

El Festival de la Nogada se llevará a cabo del 16 de agosto al 30 de septiembre

Dirección: Juan Vázquez de Mella 525, Polanco, Miguel Hidalgo, CDMX.

IG: @hdelosmorales

Tierra Adentro

Chile en nogada de Tierra Adentro Cocina. Foto: cortesía

El chef Mane Rivera prepara un chile en nogada que se basa en la sabiduría de las hermanas María y Joaquina, monjas benedictinas que marcaron su formación como cocinero.

El chile se sirve sin capear, el relleno se elabora con carne de cerdo y una mezcla de frutas frescas, almendras, pasas y piñones. La nogada se prepara con nueces de Castilla frescas y queso de cabra, logrando un balance ligeramente salado y ácido que realza el sabor del relleno.

También hay crema de amaranto, acompañada de una emulsión de las frutas del relleno; enchiladas Agustinas, rellenas con el mismo picadillo del chile y bañadas en mole negro; y para cerrar con algo dulce, flan casero, siempre reconfortante.

Dirección: Nevado 112, Portales Sur, Benito Juárez, CDMX.

IG: @tierraadentro.cocina

Precio: $430.00

Siembra Comedor

Chile en nogada de Siembra Comedor. Foto: cortesía

Desde el 20 de julio al 15 de septiembre Siembra presenta su clásico chile en nogada, inspirado en la receta familiar Karina Mejía, chef y co-propietaria de Siembra, esta versión sustituye la carne tradicional por pato, y se construye con ingredientes locales del estado de Tlaxcala, técnicas propias del restaurante y una profunda conexión con su entorno.

El chile lleva fruta de temporada, nogada tersa y aromática preparada con nuez de Castilla fresca y una variante del queso cotija. La presentación va con una porcion generosa de granada fresca, perejil y trozos de nuez de Castilla.

A partir del 1 de septiembre y hasta el 15 del mismo mes el restaurante contará con una versión vegetariana.

Dirección: Ejército Nacional Mexicano 314, Chapultepec Morales, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, CDMX.

IG: @siembra_comedor_tortilleria

Precio: $680.00

