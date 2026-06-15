Ixtapaluca, México.- Un muerto y varios heridos dejó un doble accidente registrado este lunes en la autopista México-Puebla, a la altura de Ixtapaluca, lo que obligó al cierre temporal de la caseta de San Marcos.

Los percances se concentraron en dos puntos: el kilómetro 46 con dirección a Puebla y el kilómetro 37 con rumbo a la Ciudad de México, según Protección Civil.

El primero de los percances fue un choque múltiple que involucró un autobús de pasajeros, un tractocamión y cuatro vehículos particulares.

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Uno de los automovilistas particulares falleció en el lugar.

En sentido contrario, a la altura del kilómetro 37, un camión de carga volcó y desparramó su mercancía sobre la carretera.

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Según los reportes de Caminos y Puentes Federales de Servicios Conexos (Capufe), el mismo vehículo de carga habría golpeado el muro en el kilómetro 46, descendido sin control por la pendiente pronunciada de la Sierra Nevada y volcado más adelante.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizará los peritajes correspondientes para determinar las causas de los dos siniestros.

Conductores habituales de esta ruta describen el tramo como uno de los más riesgosos de la carrera de cuota, principalmente la pendiente en el sentido de Puebla a la Ciudad de México, de Llano Grande a Río Frío, que termina cerca de la caseta de San Marcos.

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La autopista fue reabierta después de que retiraron a los vehículos involucrados y atendieron a los heridos, aunque el tráfico permaneció lento y denso en ambos sentidos durante varios minutos.

mahc/LL