Cuando Harry Styles visita la Ciudad de México no todo gira alrededor de los conciertos; como cualquier turista, el cantante también aprovechó para recorrer algunos rincones de la capital, probar comida del país y disfrutar del ambiente.

Con el paso del tiempo, los restaurantes que ha visitado el cantante inglés se han convertido en un punto de encuentro para sus seguidores, quienes buscan vivir una experiencia parecida o, simplemente, conocer los lugares donde estuvo.

Si tú también quieres armar una ruta gastronómica al estilo de Harry Styles, estas son los lugares de la CDMX que no puedes dejar fuera de tu lista.

Disfruta de los restaurantes donde estuvo recientemente Harry Styles previo a sus conciertos en la CDMX. Foto: Taquería orinoco

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¿Cuáles son los restaurantes que visitó Harry Styles en la CDMX?

Taquería Orinoco

Harry, hermano, ya eres mexicano; esta es la popular porra que se corea cuando una celebridad adopta alguna costumbre muy mexicana, pues recientemente Styles fue visto disfrutando de unos tacos.

Así que, si quieres seguir los pasos del cantante británico y probar los mismos sabores que él disfrutó, esta taquería es una opción. Estas son algunas de las variedades de tacos que encontrarás:

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Tacos de chicharrón con tortilla de maíz o de harina

Taco de res con tortilla de maíz o de harina

Taco de trompo con tortilla de maíz o de harina

Taco de aguacate con tortilla de maíz o de harina

Si todavía tienes apetito, el menú también cuenta con costras, quesadillas, frijoles charros y frijoles especiales, preparados con carne de res o de trompo; para cerrar puedes elegir entre una oblea Reyna o una paleta sabor guayaba.

Si quieres visitar el mismo lugar donde estuvo Harry Styles, ve a la siguiente sucursal:

Av. Álvaro Obregón 100, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México.

Si este establecimiento te queda lejos, no te preocupes porque aunque Harry Styles no estuvo en esos espacios, podrás disfrutar de la misma propuesta en cualquiera de las siguientes sucursales:

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Av. Horacio 400, colonia Polanco V Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.

Av. Yucatán 3, colonia Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc,

C.P. 06100, Ciudad de México.

Florencia 18, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México.

Plaza de la República 117, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad de México.

Calle Pensilvania 167-A, colonia Nápoles, C.P. 03810, Ciudad de México.

HEMA Matcha y Café

Si lo tuyo es empezar el día con un buen café o un matcha y siempre estás en busca de nuevos lugares para probar, Harry Styles te da una opción. Aquí podrás encontrar bebidas como:

Moka

Dirty chai

Dirty matcha

Vainilla latte

Espresso tonic

Horchata latte

Para quienes prefieren un café preparado de forma artesanal, esta cafetería cuenta con una variedad de craft lattes:

Matcha latte

Vainilla matcha latte

Hojicha latte

Matcha rostizado

Coco matcha

Matcha horchata

Blueberry matcha latte

Strawberry matcha latte

Ya sea un café caliente o una bebida refrescante, en este lugar disfrutarás de un momento con vibes de Harry Styles mientras escuchas As It Was.

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Ubicación: Chihuahua 142, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México.

Horario: lunes a domingo, de 7:00 a 20:00 h.

Podría pensarse que los restaurantes que visitó Harry Styles son exclusivos o demasiados caros, pero la realidad es muy distinta, pues con un presupuesto de alrededor de $500.00 por persona, incluso si buscas un plan más relajado, con unos $200.00 es posible disfrutar de un matcha latte y unos tacos.

En HEMA Matcha y Café puedes elegir la leche que más te guste. Foto: Usuario de Google Xime

¿Cuál es la comida favorita de Harry Styles?

Si quieres seguir los pasos de Harry Styles a la hora de comer, también puedes probar de los platillos que más disfruta, como las hamburguesas, las cuales encuentras prácticamente en cualquier parte de la Ciudad de México o incluso prepararla en casa.

Para quienes prefieren opciones más frescas durante el verano, el intérprete ha compartido que sigue una alimentación pescetariana, por lo que el pescado y los mariscos forman parte de su plan alimenticio.

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Además, como buen británico, Harry disfruta de uno de los platillos más icónicos del Reino Unido: el fish and chips, que es pescado rebozado y frito acompañado de papas fritas que se sirve con un toque de vinagre para realzar su sabor.

Si pensabas que los restaurantes que visitó Harry Styles en Ciudad de México eran exclusivos e imposibles de pagar, no es así, sus elecciones son accesibles y están abiertas al público.

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