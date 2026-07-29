Cada vez es más común encontrar té de matcha en cafeterías y hasta en los postres, pero su popularidad no es solo su llamativo color verde.

Esta bebida de origen japonés ha conquistado a muchas personas ya que, además de su sabor único, aporta energía y varios nutrientes beneficiosos para la salud.

A diferencia del té verde tradicional, el matcha se consume en forma de polvo, lo que permite aprovechar la hoja en su totalidad y obtener una mayor concentración de antioxidantes.

Si quieres prepararlo en casa, el proceso es más sencillo de lo que parece. Solo necesitas seguir el paso a paso para obtener una bebida con un rico sabor y, de paso, aprovechar sus propiedades.

Una porción de matcha essuficiente para preparar una taza, por lo que una pequeña cantidad de polvo rinde varias tandas. Foto: Unsplash

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¿Cómo preparar té de matcha?

Si quieres disfrutar de todos los beneficios del té de matcha, el primer paso es aprender a prepararlo correctamente; aquí está los insumos que necesitas y el paso a paso:

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Ingredientes

1 cucharadita (1 gramo) de té de matcha en polvo

60 mL de agua

130 mL de agua adicional o de leche (si prefieres un matcha latte)

Miel, azúcar o el endulzante de tu preferencia (opcional)

Procedimiento

Calienta el agua hasta que alcance aproximadamente 80 °C; evita que hierva para no alterar el sabor del matcha.

Tamiza con un colador pequeño el polvo de té de matcha en un tazón o taza para eliminar los grumos.

Vierte los 60 mL de agua caliente sobre el recipiente que tiene el té.

Bate la mezcla con un batidor de bambú (chasen); si no tienes uno, utiliza un espumador de leche o un batidor de mano pequeño.

Haz movimientos rápidos en forma de M o W hasta obtener una mezcla uniforme y una ligera capa de espuma en la parte de arriba.

Agrega más agua caliente si deseas una bebida más ligera o incorpora la leche caliente para preparar un matcha latte.

Endulza, si lo prefieres, y disfruta de la bebida recién hecha para que aproveches mejor su sabor.

Si prefieres disfrutar el té de matcha frío, agrega hielos una vez que la preparación esté lista,

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¿Para qué sirve tomar té de matcha?

Combate el daño celular

De acuerdo con el doctor en Nutrición Jared Meacham, en un artículo publicado por la revista especializada en salud Healthline, el té de matcha tiene un alto contenido de antioxidantes, propiedades que neutralizan los radicales libres, que son moléculas inestables que dañan las células y que ocasionan el desarrollo de enfermedades crónicas.

A diferencia de otros tipos de té verde, el matcha se elabora con hojas cultivadas bajo sombra, lo que hace que contenga una alta concentración de catequinas, un tipo de antioxidante que protege las células del daño oxidativo.

Aporta energía

Otro de los aspectos que distingue al matcha es su contenido de cafeína, que suele ser mayor que el del té verde; no obstante, también aporta L-teanina, un aminoácido que modula los efectos de la cafeína, promoviendo un estado de alerta más estable y disminuyendo la sensación de bajón que algunas personas tienen después de consumir bebidas estimulantes.

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Protege la salud cardiovascular

El doctor Jared señala que el consumo de este té se ha asociado con un menor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y con la disminución de la presión arterial.

Ayuda a la pérdida de peso

La nutricionista Tatiana Zanin explica en el portal de divulgación cinetífica Tua Saúde que uno de los beneficios es su capacidad para apoyar la pérdida de peso.

Esto se debe a que contiene cafeína, un compuesto con efecto termogénico que estimula el metabolismo e impulsa la quema de grasa corporal.

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De igual forma, la nutricionista añade que la cafeína también genera una sensación temporal de saciedad, lo que controla el apetito y reduce el consumo de alimentos entre comidas.

Sin embargo, el matcha no es una solución por sí solo ya que, para que sus efectos sean más efectivos, esta bebida debe formar parte de una alimentación equilibrada y complementarse con actividad física regular.

Ya sea para refrescarte en los días de calor o para disfrutar de una bebida caliente cuando baja la temperatura, el té de matcha es una alternativa al café; solo recuerda que, como cualquier bebida con cafeína, lo mejor es consumirlo con moderación.

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