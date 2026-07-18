[Publicidad]
El matcha se ha convertido en una de las bebidas favoritas de muchas personas; principalmente, destaca por su característico color verde y por los beneficios que se le atribuyen para el organismo.
No obstante, al igual que ocurre con otras preparaciones, consumirlo en exceso puede resultar contraproducente. Por eso, en Menú te decimos cuáles son sus efectos secundarios.
¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando tomas matcha en exceso?
De acuerdo con los expertos de Premium Health, el matcha es una bebida que se obtiene de la planta Camellia sinensis, la misma de donde se produce el té verde tradicional, el té negro y el té blanco
La planta se seca y posteriormente queda un polvo verde, el cual se activa con agua caliente. Aquí se encuentran nutrientes relacionados con beneficios como:
- Antioxidantes, que combaten el estrés oxidativo y protegen las células del daño causado por los radicales libres.
- Cafeína, que activa el sistema nervioso y lo mantiene en vigilia.
- Vitaminas A, C, E, K y B, que aportan energia sostenida, estimulan la producción de colágeno, reducen la inflamación y previenen el daño celular.
- Minerales como hierro, calcio y potasio, que estimulan la producción de glóbulos rojos, fortalecen los huesos y las uñas, y mantienen en buenas condiciones al sistema muscular.
Leer también Arranca la temporada de chiles en nogada 2026 en Puebla
Aunque posee diversos beneficios para la salud, consumir matcha sin moderación también puede generar efectos secundarios como:
[Publicidad]
1. Problemas para dormir
Al ser una bebida rica en cafeína, el sitio médico Premium Health Japan sugiere tomar esta bebida después de desayunar o por la tarde. Y es que en algunas personas, sobre todo en quienes son sensibles a la cafeína, puede causar insomnio.
Otro componente de riesgo es la L-teanina, que induce al estado de relajación y eso puede hacerte sentir cansado todo el día.
2. Molestias digestivas
El té matcha también puede provocar molestias digestivas, náuseas e irritación. Esto se debe a la presencia de taninos y catequinas, compuestos que irritan la mucosa gástrica si se consumen en exceso o con el estómago vacío.
[Publicidad]
Para reducir esos problemas, se recomienda tomar sólo una taza y acompañado por otros alimentos.
3. Irritación en el esófago
Debido a que se acostumbra tomarlo caliente, un artículo del sitio especializado Very Well Health indica que puede aumentar el riesgo de irritación en el esófago.
Por lo anterior, se recomienda suspender su consumo y solicitar atención médica si produce tos, acidez estomacal, ronquera o dolor al tragar.
[Publicidad]
4. Problemas de presión arterial
La cafeína del matcha puede aumentar temporalmente la presión arterial en algunas personas, especialmente en quienes son sensibles a dicho componente o en las personas con intolerancia.
Para prevenirlo, Very Well Health recomienda reducir la cantidad de polvo en la preparación y descartar su consumo por completo si se padecen enfermedades como la hipertensión.
5. Nerviosismo o ansiedad
Si bien su aporte de cafeína no es tan elevado como el del café, Premium Health Japan señala que los efectos de este tipo de té pueden durar más. Entre esos signos se encuentran:
[Publicidad]
- Nerviosismo
- Ansiedad
- Sobreestimulación
- Aumento del ritmo cardiaco
- Temblores
Aunque el matcha es seguro en la mayoría de personas, consumirlo en exceso puede traer efectos negativos. Así que mejor disfrútalo con moderación y prestar atención a cómo reacciona tu organismo.
Leer también Los alimentos que ayudan a sentirte lleno por más tiempo y bajar de peso
Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
Francia vs Inglaterra: Horarios y canales para ver EN VIVO el partido por el tercer lugar del Mundial
Mundo
Ataque de drones ucranianos en regiones rusas dejan 8 muertos y más de 60 heridos; defensa antiaérea rusa interceptó 379 aeronaves
Autopistas
Paso a paso: Cómo dar de baja unas placas del Edomex
De última
5 cortes de cabello que nunca pasan de moda, y no son largos