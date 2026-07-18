El matcha se ha convertido en una de las bebidas favoritas de muchas personas; principalmente, destaca por su característico color verde y por los beneficios que se le atribuyen para el organismo.

No obstante, al igual que ocurre con otras preparaciones, consumirlo en exceso puede resultar contraproducente. Por eso, en Menú te decimos cuáles son sus efectos secundarios.

¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando tomas matcha en exceso?

De acuerdo con los expertos de Premium Health, el matcha es una bebida que se obtiene de la planta Camellia sinensis, la misma de donde se produce el té verde tradicional, el té negro y el té blanco

La planta se seca y posteriormente queda un polvo verde, el cual se activa con agua caliente. Aquí se encuentran nutrientes relacionados con beneficios como:

Antioxidantes, que combaten el estrés oxidativo y protegen las células del daño causado por los radicales libres.

Cafeína, que activa el sistema nervioso y lo mantiene en vigilia.

Vitaminas A, C, E, K y B, que aportan energia sostenida, estimulan la producción de colágeno, reducen la inflamación y previenen el daño celular.

Minerales como hierro, calcio y potasio, que estimulan la producción de glóbulos rojos, fortalecen los huesos y las uñas, y mantienen en buenas condiciones al sistema muscular.

El matcha es rico en antioxidantes, vitaminas y minerales. Además, contiene cafeína, estimulante que puede afectar a personas sensibles. Foto: Unsplash

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Aunque posee diversos beneficios para la salud, consumir matcha sin moderación también puede generar efectos secundarios como:

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1. Problemas para dormir

Al ser una bebida rica en cafeína, el sitio médico Premium Health Japan sugiere tomar esta bebida después de desayunar o por la tarde. Y es que en algunas personas, sobre todo en quienes son sensibles a la cafeína, puede causar insomnio.

Otro componente de riesgo es la L-teanina, que induce al estado de relajación y eso puede hacerte sentir cansado todo el día.

2. Molestias digestivas

El té matcha también puede provocar molestias digestivas, náuseas e irritación. Esto se debe a la presencia de taninos y catequinas, compuestos que irritan la mucosa gástrica si se consumen en exceso o con el estómago vacío.

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Para reducir esos problemas, se recomienda tomar sólo una taza y acompañado por otros alimentos.

El matcha se prepara con los polvos triturados de la planta Camellia sinensis, la misma de donde se obtiene el té verde. Foto: Unsplash

3. Irritación en el esófago

Debido a que se acostumbra tomarlo caliente, un artículo del sitio especializado Very Well Health indica que puede aumentar el riesgo de irritación en el esófago.

Por lo anterior, se recomienda suspender su consumo y solicitar atención médica si produce tos, acidez estomacal, ronquera o dolor al tragar.

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4. Problemas de presión arterial

La cafeína del matcha puede aumentar temporalmente la presión arterial en algunas personas, especialmente en quienes son sensibles a dicho componente o en las personas con intolerancia.

Para prevenirlo, Very Well Health recomienda reducir la cantidad de polvo en la preparación y descartar su consumo por completo si se padecen enfermedades como la hipertensión.

5. Nerviosismo o ansiedad

Si bien su aporte de cafeína no es tan elevado como el del café, Premium Health Japan señala que los efectos de este tipo de té pueden durar más. Entre esos signos se encuentran:

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Nerviosismo

Ansiedad

Sobreestimulación

Aumento del ritmo cardiaco

Temblores

No se recomienda consumir matcha si eres sensible a la cafeína o si tienes hipertensión. Foto: Unsplash

Aunque el matcha es seguro en la mayoría de personas, consumirlo en exceso puede traer efectos negativos. Así que mejor disfrútalo con moderación y prestar atención a cómo reacciona tu organismo.

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