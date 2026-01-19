En el mundo de las bebidas, las infusiones son particularmente conocidas por sus beneficios para la salud; algunas dan energía, otras fortalecen el sistema inmune, y algunas otras son antiinflamatorias.

Sin embargo, es importante discernir que no porque dos bebidas se ven similares, o incluso iguales, estas funcionan exactamente de la misma manera. Hoy en Menú te explicamos las diferencias entre el matcha y el mate; algunas de las bebidas más fáciles de confundir entre sí.

¿En qué se diferencian el matcha y el mate?

Las principales diferencias entre el mate y el matcha, según Mateína y Matcha Kari, se pueden entender de la siguiente manera:

Origen

El matcha es un polvo de té verde japonés, elaborado con las hojas de té verde que crecen a la sombra.

El mate se hace a partir de hojas de la planta nativa sudamericana yerba mate.

Contenido de cafeína

El matcha contiene alrededor de 70 mg de cafeína por cada taza (240 ml).

El mate contiene cerca de 85 mg de cafeína por taza (240 ml).

Preparación

El matcha se prepara mezclando el polvo de las hojas de té con agua caliente.

El mate se infusiona con las hojas en un recipiente especial y agua caliente. No se mezcla, y se bebe con una pajilla especial con filtro.

Foto: Unsplash.

Sabor

El matcha se caracteriza por su sabor herbáceo y de ligera amargura.

El mate tiene un sabor terroso y herbáceo, con ligeras notas ahumadas.

Leer también: El truco para recuperar el antiadherente de tu sartén viejo

¿Cuáles son los beneficios del matcha?

De acuerdo con Healthline, beber matcha podría ayudarte a proteger tu hígado, mejorar la función cerebral, promover la salud cardiaca, perder peso y hasta prevenir el cáncer.

Foto: Unsplash.

Esto debido a su aporte nutrimental:

Vitamina A

Vitamina C

Vitamina E

Vitamina K

Vitaminas del complejo B

Zinc

Magnesio

Selenio

Cromo

Galato de epigalocatequina (antioxidante)

L-Teanina

Clorofila

Quercetina

Kaempferol

Leer también: Para qué sirve ponerle vinagre a las ollas antes de cocinar

¿Cuáles son los beneficios del mate?

Por su parte, el mate, según Healthline, tiene beneficios como proveer energía, mejorar la concentración, aumentar el rendimiento físico, proteger contra infecciones, educir los niveles de azúcar en la sangre, perder peso.

Foto: Unsplash.

Esto se debe a su aporte de:

Vitamina A

Vitamina C

Vitamina E

Vitaminas B1, B2, B3, B6

Calcio

Manganesoo

Hierro

Selenio

Potasio

Magnesio

Fosforo

Ácido clorogénico

Ácido cafeico

Quercetina

Saponinas

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters