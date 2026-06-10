La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no existen problemas para inaugurar el Mundial de Futbol, derivado de diversas protestas que se anunciaron para realizarse mañana en inmediaciones del Estadio Azteca; afirmó que “está todo bajo control”.

“Hay una recomendación de salir más temprano, pero se va a llegar al estadio y va a ser una muy buena organización, y también todo el ánimo a la selección”, expresó.

Dijo que esta tarde decidirá si existen condiciones para abrir el Zócalo capitalino y realizar la inauguración del Mundial de Futbol, ya que no asistirá al Estadio Azteca, o si deberá realizarlo en alguna sede alterna por el plantón de maestros de la CNTE. Y a unas cuantas horas de la inauguración del Mundial, la presidenta expresó que “ya estamos en espíritu mundialista” y “de amor y paz”.

Lee también ¿Cuál ha sido el paro más largo de la CNTE? Una huelga duró 127 días en el gobierno de Peña; esto exige el magisterio en 2026

Añadió que si no se abre el Zócalo, podría ver el partido inaugural en alguna de las 18 sedes instaladas en la Ciudad de México, que lo transmitirán, o en una televisión instalada en Palacio Nacional.

“Si por alguna razón, no se puede para el día de la inauguración, el Zócalo, hay 18 sedes en la Ciudad de México, que fueron planeadas con tiempo por la jefa de gobierno. Ya sea que lo vea en una de las 18 sedes o aquí mismo vamos a adaptar una televisión, que ya lo teníamos programado para que todos los que trabajan aquí, en el gobierno, los que van a venir a trabajar ese día, lo puedan ver”, dijo.

En cuanto a las protestas anunciadas por diversos sectores (maestros, personal médico, madres buscadoras, pensionados, organizaciones campesinas, entre otros) dijo que el gobierno está preparado para contenerlas.

Lee también Gobierno entrega 450 viviendas Bienestar en Durango; Esteban Villegas agradece apoyo a Sheinbaum

“Ayer y hoy, está preparado tanto el gobierno de la ciudad, como el gobierno de México, hay mucha coordinación y no hay problema”, explicó.

En ese sentido, añadió que está garantizada la seguridad para los turistas que acudirán a presencia la inauguración del mundial de futbol y el partido inaugural.

“Toda la seguridad del turismo en México, ha aumentado 12% el número de visitantes a México, del año pasado a este están llegando visitantes a la ciudad, a Monterrey a Guadalajara para los partidos, y a todo México. Entonces, no hay ningún problema, se reciben más visitantes”, expresó.

Lee también Morena cierra filas con AMLO ante "embestida del PAN" por denuncia en la Corte Penal Internacional; acusa "cortina de humo"

Sheinbaum Pardo también se refirió a las obras de infraestructura realizadas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), y afirmó que la primera fase fue concluida, y después del mundial inicia la segunda y tercera fase de remodelación.

“Está perfecto el aeropuerto, la primera fase del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México quedó terminada en tiempo y forma, y está funcionando muy bien, la sala, por ejemplo, de inmigración son otra cosa completamente distinta, muchísimos espacios para recibir a los visitantes, se puede entrar de manera electrónica, o si no tienen chips su pasaporte, pueden entrar a través de los agentes de migración que están en los distintos lugares”, explicó.

em/apr