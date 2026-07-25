Santos vivió un amargo debut como local con su derrota ante el Atlas.

Los Guerreros fueron vencidos por la mínima (0-1) en su presentación en el estadio Corona y de esta forma siguen sin ganar en el Apertura 2026 (un empate y una derrota).

Fueron pocas las acciones de peligro dentro de la primera mitad en el inmueble de TSM, en el que la afición empezó a darse cita desde temprano y, de a poco, comenzó a tomar las butacas que lucían vacías.

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Parecía que los futbolistas se contagiaron de la timidez en la porra local que no terminaba de explotar, por lo que vieron durante estos 45 minutos, aunque sí hubo un par de acciones que los hizo saltar de sus asientos en la primera parte.

Carlos Acevedo, el gran consentido de la afición lagunera, evitó el tanto de los rojinegros con una estupenda atajada. Al minuto 24, Capasso ganó un tiro de esquina y sacó un potente cabezazo, pero la reacción felina, más un gran lance del seleccionado mexicano, ahogó el grito del central.

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La intervención de Acevedo provocó un estruendoso aplauso y porras para el portero lagunero.

Parecía que el famoso dicho de “gol fallado es gol en contra” se haría realidad tres minutos después, pero el remate de Di Yorio reventó el palo derecho de Camilo Vargas.

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Con el silbatazo del medio tiempo, la afición deshago un poco su frustración de ver una apretada primera mitad.

La intensidad en la segunda parte fue mayor y Santos estuvo cerca de concretar en los primeros minutos del duelo.

Di Yorio quedó mano a mano frente al portero, se lo quitó con un amague, pero también se cerró un poco el ángulo de disparo, ocasionando que su tiro se fuera a un costado. Una oportunidad de oro la que dejó ir el atacante lagunero.

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Acevedo volvió a registrar otra buena atajada, pero no lo pudo repetir un minuto después.

El arquero verdiblanco sí bloqueó el primer intento, pero al ser a quemarropa dejó el rebote a merced de Édgar Zaldívar, quien remató con coraje el esférico para poner adelante a los Zorros.

El momento futbolístico de Santos fue positivo a lo largo del juego, pero la falta de contundencia los castigó y los dejó sin ningún punto en su presentación ante su afición.