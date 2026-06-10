Esteban Villegas, gobernador priista de Durango, agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum el apoyo para la entrega de Viviendas del Bienestar en el estado.

En un enlace a la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 10 de junio en Palacio Nacional, Villegas destacó la entrega de 450 casas en Durango.

“Agradecidos con usted Presidenta por este programa que está llegando a las familias más necesitadas, a las que no podían entrar en otros tiempos a este programa (...). Le estamos en verdad muy agradecidos a usted y a su gobierno, a todo el equipo”, declaró.

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Explicó que al gobierno estatal y municipal les tocó donar el terreno junto con el alcalde de la capital del estado y exentar pagos de impuestos. “Para los que no creen”, Villegas resaltó también mil 600 millones de dólares de inversión en la entidad con Fermachem.

Edna Vega, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, indicó que originalmente se proyectaron 11 mil 200 viviendas y se incrementó la meta a 34 mil 745, con 20 mil millones de pesos en inversión en el estado.

Octavio Romero, titular del Infonavit, señaló que ya van 90 fraccionamientos en el país y 32 ya están totalmente agotados. “Hemos colocado al día de hoy más de 22 mil 700 viviendas”, mencionó.

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