El Infonavit lanzó una plataforma disponible en la página https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal/constructora, donde los empresarios constructores y desarrolladores de vivienda de todo el país podrán consultar el potencial de viviendas faltantes por contratar, a nivel estado y municipio, para alcanzar la meta sexenal del Programa de Vivienda para el Bienestar, que para el Instituto es de 1 millón 200 mil viviendas.

Esta acción refuerza el compromiso del Infonavit con la transparencia en la información referente a este programa prioritario del Gobierno de México, mismo que inició con el lanzamiento en julio de 2025 de un portal en el que se comenzó a transparentar de manera periódica información sobre los contratos de construcción celebrados.

En la plataforma las empresas interesadas y el público en general encontrarán tres pestañas interactivas donde se puede revisar, de forma clara y accesible, la siguiente información:

Potencial por entidad y municipio.

Proyectos en revisión para su posible contratación.

Viviendas en desarrollo.

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El Infonavit reiteró que cualquier empresa que cumpla con los requisitos establecidos puede participar en el programa, únicamente debe enviar su propuesta inicial de proyecto, documentación del predio, estudios de prefactibilidad y datos técnicos complementarios al correo electrónico quieroconstruir@infonavit.org.mx

Los hogares que construye el Infonavit en el marco del Programa de Vivienda para el Bienestar tienen al menos 60 metros cuadrados y 2.7 metros de altura, 2 recámaras, sala, comedor, área de servicio, baño completo y servicios básicos, a un precio por debajo del mercado, para derechohabientes con ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos.

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