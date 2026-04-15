Este miércoles, en Villa de Álvarez, Colima, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza; la titular de Sedatu, Edna Vega Rangel; y la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, entregaron 26 viviendas del Bienestar ubicadas en el fraccionamiento “Infonavit Rinconada”.

Esta es la segunda entrega de viviendas que se lleva a cabo en la entidad en el marco del Programa de Vivienda para el Bienestar que contempla la edificación de 1 millón 200 mil viviendas a nivel nacional por parte del Infonavit, para derechohabientes que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos.

En un evento con derechohabientes y sus familias, Romero Oropeza informó que, para Colima, se tiene proyectado construir más de 13 mil viviendas durante el sexenio, en los municipios de Villa de Álvarez, Coquimatlán, Manzanillo, Tecomán y Colima.

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De estas viviendas, más de 3 mil ya están contratadas para su construcción y en los próximos meses se va a contratar el equivalente al 83% de la meta del sexenio para la entidad y a finales de este año se podría alcanzar el 100%.

Por otra parte, informó que de los 4 millones 856 mil créditos que eran impagables y fueron reestructurados a nivel nacional, mediante el programa Infonavit Solución Integral, más de 50 mil corresponden a familias colimenses, quienes ya están en condiciones de pagar tranquilamente su crédito porque se les bajó su saldo, la tasa de interés o la mensualidad.

Al mismo tiempo, anunció que, por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se avanza en la entrega gratuita de escrituras y, a la fecha, ya se han liberado 16 mil 500 hipotecas en el estado, dando seguridad y certeza a las familias sobre su patrimonio.

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Durante su intervención, la titular de la Sedatu, Edna Vega Rangel, señaló que en esta entidad se van a construir un total de 19 mil viviendas, 6 mil a través de la Conavi y 13 mil con el Infonavit, con una inversión de 12 mil 400 millones de pesos generando 57 mil empleos directos y 85 mil indirectos.

Por su parte, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por impulsar una serie de acciones mediante el Programa de Vivienda para el Bienestar que permiten el derecho a la vivienda para los colimenses.

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