La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que no habrá ninguna imposición en la construcción de la línea 6 del Cablebús que correrá de Tláhuac a Milpa Alta, pues afirmó que los pueblos originarios tienen derecho de ser consultados, luego de que vecinos de Tecomitl manifestaron descontento por la obra.

“Como pueblos originarios, tienen el derecho y nosotros la obligación, de consultarlos. Estamos en este proceso. No va a haber ninguna imposición, y será lo que decida la gente (...). Va a continuar el proceso de consulta y lo que decida el pueblo de Milpa Alta. Así que ellos saben, ya conocen, quieren más información, y todo lo que soliciten de información, adelante con las tomas de decisiones”, indicó.

En conferencia de prensa conjunta, el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, explicó que el pasado 5 de abril los ejidatarios citaron a una asamblea conforme a la normatividad agraria, en la cual se planteó la necesidad de tener mayor información sobre el Cablebús, así como los impactos y obras de mitigación alrededor de dicha obra.

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“La minuta, lo que dice textualmente, es que se acuerda llevar a cabo mesas de trabajo, para revisar estos temas; las obras de mitigación, qué significa la obra, el espacio que tiene, y cuál es el impacto que pudiera tener, en distintas materias”, dijo.

Señaló que se realizaron esas mesas de trabajo y se acordó reprogramar para los primeros días de mayo, otra asamblea. Sin embargo, los días 11 y el 12 de abril, se realizaron dos convocatorias del pueblo de San Antonio Tecómitl. En una de esas reuniones, dijo, las autoridades comunitarias pidieron a los ejidatarios, pronunciarse a favor de las obras, mientras que la otra fue convocada por colectivos que también se pronuncian a favor.

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“En esas dos asambleas, requirieron toda la información por parte de la Secretaría de Obras, Medio Ambiente, Pueblos, la Secretaría de Pueblos y Semovi. Se les dio la información y la aprobaron, pero estamos a la espera de la asamblea de mayo, que es fundamentalmente de ejidatarios, para la aprobación definitiva”, indicó.

Aseveró que se les explicó “cuál era el desplazamiento del espacio que ocupaba, los diferentes trazos y cuál es el impacto”.

Tras reiterar la importancia de esperar a la asamblea de mayo próximo, el secretario puntualizó que “una gran mayoría del pueblo ya está decidido por que continúe la obra del Cablebús”.

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JACL