Adrián Rubalcava Suárez, director del Metro afirmó hay certeza en que las negociaciones que se llevan a cabo con la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) avanzan de forma correcta e, incluso, están muy avanzadas.

Informó que la propuesta que permitirá dar respuesta puntual a la representación sindical, está en revisión y posterior aprobación por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.

Ante la situación que se presenta el día de hoy, en la que un sector de trabajadores no está laborando horas extras como medida de protesta, lo cual se ha reflejado en retrasos en el servicio y saturación en algunas líneas, el titular del Metro resaltó el interés de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, para mejorar las condiciones laborales de la base trabajadora, lo cual debe suceder a la par de la optimización del servicio al público usuario de las 12 líneas de la red.

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Apuntó que si bien es cierto que el proceso de negociación con el SNTSTC ha sido lento, hay certidumbre en relación a la propuesta que está en la mesa de negociación la cual es seria y muy sensible, con beneficio para el organismo en cuanto a ahorros en el ejercicio presupuestal para direccionar los recursos a mejoras en la operación y de igual forma cumplir con las demandas de los trabajadores.

Adrián Rubalcava llamó a la comprensión y paciencia del público usuario por las afectaciones al servicio que se registran el día de hoy y confió en que la concertación y el diálogo permitirán transitar de forma positiva.

La propuesta que permitirá dar respuesta puntual a la representación sindical está en revisión. Foto: Laura Arana / EL UNIVERSAL

“Entendemos la afectación que se está generando en estos momentos a los usuarios y les pedimos un poquito de paciencia. Está negociación, luego de carácter sindical, pues llevan un poquito de tiempo y entiendo que pues, pudieran generarles algunas molestias en estos días, pero estoy convencido de qué con la propuesta que ya se puso en la mesa entre las partes vamos a poder transitar de manera correcta”.

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Adrián Rubalcava manifestó que siempre será respetuoso de las expresiones de la representación sindical y confió en que será la misma vocación de servicio al público usuario que caracteriza a los trabajadores del STC, un factor adicional para llevar a buen puerto las negociaciones.

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