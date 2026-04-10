Debido a falta de respuestas del Gobierno de la Ciudad de México a sus peticiones, algunos integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) aplicaron ausentismo y no ejecutaron horas extras. Lo anterior, explicó, afecta este viernes la operatividad de 12 líneas del Metro.

Integrantes del sindicato explicaron a EL UNIVERSAL, que los trabajadores del Metro decidieron ausentarse hoy debido a la falta de respuesta y soluciones reales de la jefatura de gobierno.

Señalaron que algunos trabajadores no aplicaron tiempo extra y, por consiguiente, “hay ausentismo para el cambio de personal en las áreas técnicas y operativas en las líneas 1,2,3,7, 8, 9 y B”.

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La falta de personas, explicaron, ocasiona que no circulen la totalidad de trenes programados por falta de personal.

Afecta a usuarios

Usuarios refieren un tiempo de espera que va de 40 hasta más de una hora para recorrer 6 estaciones de la Línea 3.

“El Metro informó que la Línea 3 presenta alta afluencia, lo que puede generar mayores tiempos de espera; se agiliza la salida de trenes desde las terminales y se envían trenes vacíos a las estaciones de mayor demanda.

Permite el libre cierre de puertas, respeta la señal auditiva y recórrete a lo largo del tren para facilitar el abordaje”, expuso en redes sociales.

#MetroAlMomento:

Se registra afluencia alta en las Líneas 1, 2, 3, 7, 8 y 12. Lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes.



Te recomendamos anticipar tu viaje y considerar rutas alternas si es posible. Consulta nuestras… pic.twitter.com/8ZiulB8IGu — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 10, 2026

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El conflicto

El ausentismo que hoy se registra en el Metro, se convierte en el primer paro escalonado de trabajadores del Metro a raíz de la exigencia de mejoras al STC en la actual jefatura de gobierno.

El pasado 4 de febrero, el Sindicato del Metro anunció paros escalonados si no había soluciones a sus demandas laborales y de mejorar el presupuesto que recibe el STC.

En aquel entonces, refirieron que el 3 de marzo llevarían a cabo un “paro de brazos caídos”, por la falta de respuesta del gobierno capitalino.

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Sin embargo, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo y el gobierno capitalino dieron a conocer el 28 de febrero que se alcanzaron acuerdos técnico-operativos, por lo que las actividades laborales continuarían sin modificaciones y se dejó sin efecto el acto de protesta que había sido anunciado.

Incluso días antes marcharon de las instalaciones del Metro, en Balderas hacia el Zócalo de la Ciudad. La marcha la encabezó su líder, Fernando Espino.

Sin embargo, en días recientes el Sindicato del Metro volvió a subrayar que la jefatura de gobierno no atendió sus demandas.

Explicó que se detuvo el paro debido a que la jefa de Gobierno prometió diálogo con ella, “sin embargo envió a las Secretarías de Movilidad y Finanzas que le dieron largas a los temas. A todo dicen que sí, pero no lo aterrizan”, resaltó.

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dmrr/apr