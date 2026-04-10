Ayer, antes de la medianoche, el conductor de una camioneta Chevrolet Trax circulaba por la colonia Aculco. Al llegar al cruce con Eje 6 sur Trabajadoras Sociales y Río Churubusco, en la alcaldía Iztapalapa, al conductor le toco el semáforo en rojo.

Dos hombres en motocicleta aprovecharon el alto, se acercaron a la ventanilla del conductor, y el copiloto de la motocicleta disparó contra el hombre.

Fueron nueve detonaciones las que se escucharon en el lugar. Y tras el ataque, los familiares de la víctima, de 33 años, vieron a los dos agresores escapar.

Policías y paramédicos que llegaron al lugar confirmaron que el hombre había muerto por disparos en la cabeza y el cuello.

Después de dar seguimiento de los videos, los policías ubicaron a los homicidas en el cruce de la avenida de Las Torres y avenida México, en la colonia Santa María Aztahuacan, en la alcaldía Iztapalapa.

A los sujetos fueron identificados como Alejandro, de 39 años, y José, de 25, y durante la revisión les encontraron un arma, balas, celulares y una mochila con ropa.

En el historial de la policía, se confirmó que el fallecido era un exconvicto que ingresó y salió de la cárcel en tres ocasiones. En 2022, por el delito de narcomenudeo; en 2012, por robo, y en 2010, robo en pandilla.

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