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Luego de la final del futbol mexicano entre Pumas y Cruz Azul, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementaron un operativo de movilidad y seguridad en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde cientos de aficionados se congregaron para celebrar el triunfo del equipo celeste.
De acuerdo con la SSC, el dispositivo se llevó a cabo sobre Paseo de la Reforma con el objetivo de mantener el orden vial y prevenir incidentes durante la concentración de seguidores.
En el despliegue participaron 226 oficiales de la Subsecretaría de Control de Tránsito, apoyados con 54 unidades oficiales, ocho motopatrullas y seis grúas.
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Como resultado del operativo, las autoridades aplicaron 53 infracciones a conductores de vehículos y motocicletas por diversas faltas al reglamento, además de trasladar 31 unidades a depósitos vehiculares y asegurar seis garantías.
La dependencia capitalina señaló que estas acciones forman parte de las estrategias para preservar la seguridad y atender reportes ciudadanos relacionados con vialidad y orden público durante eventos masivos en la ciudad.
Finalmente, la SSC reiteró su llamado a la población para reportar incidentes o solicitar apoyo en materia de seguridad y tránsito a través de sus canales oficiales de atención.
LL
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