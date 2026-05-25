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El programa Jóvenes Construyendo el Futuro, impulsado por el Gobierno Federal, está a punto de abrir un nuevo periodo de vinculación a los centros de trabajo participantes, según información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Esta iniciativa se ha convertido en una de los más importantes para jóvenes que no estudian ni trabajan a nivel nacional, pues ofrece la oportunidad de entrar al mercado laboral, mientras se impulsa su economía con una beca.
Las y los beneficiarios de este programa reciben un apoyo mensual de 9 mil 582 pesos, cuentan con seguro médico del IMSS por hasta 12 meses y reciben una constancia de capacitación del centro elegido.
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¿Cuándo se abre el próximo periodo de vinculación?
Tras los cierres en las convocatorias de febrero y abril, se espera que la próxima ventana de vinculación se abra el lunes 1 de junio de 2026.
A pesar de que el registro al programa está abierto a lo largo de todo el año, los periodos de vinculación son los más importantes, pues es cuando se publican las vacantes disponibles en los centros de trabajo, empresas u organizaciones sociales participantes.
Debido a la alta demanda que tiene el programa, es recomendable que realices tu registro y cargues los documentos necesarios antes del periodo de vinculación, pues así puedes postularte directamente a tu lugar de preferencia una vez que se publique la convocatoria.
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¿Qué necesitas para registrarte al programa?
El registro debe realizarse a través de la página oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro: https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/aprendiz.php
Pueden participar todas las personas que:
- Tengan entre 18 y 29 años.
- No trabajen ni estudien.
- Y residan en México.
Los documentos necesarios para completar el registro son:
- Identificación oficial vigente.
- CURP actualizada.
- Comprobante de domicilio reciente.
- Fotografía con el rostro descubierto.
- Carta compromiso donde el aspirante declara, bajo protesta de decir verdad, que no estudia ni trabaja.
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