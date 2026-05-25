Tendencias | 25-05-26 | 14:05 | Actualizada | 25-05-26 | 14:05 |

El programa , impulsado por el Gobierno Federal, está a punto de abrir un nuevo periodo de vinculación a los centros de trabajo participantes, según información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Esta iniciativa se ha convertido en una de los más importantes para jóvenes que no estudian ni trabajan a nivel nacional, pues ofrece la oportunidad de entrar al mercado laboral, mientras se impulsa su economía con una beca.

Las y los beneficiarios de este programa reciben un apoyo mensual de 9 mil 582 pesos, cuentan con seguro médico del IMSS por hasta 12 meses y reciben una constancia de capacitación del centro elegido.

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Foto: Especial
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¿Cuándo se abre el próximo periodo de vinculación?

Tras los cierres en las convocatorias de febrero y abril, se espera que la próxima ventana de vinculación se abra el lunes 1 de junio de 2026.

A pesar de que el registro al programa está abierto a lo largo de todo el año, los periodos de vinculación son los más importantes, pues es cuando se publican las vacantes disponibles en los centros de trabajo, empresas u organizaciones sociales participantes.

Debido a la alta demanda que tiene el programa, es recomendable que realices tu registro y cargues los documentos necesarios antes del periodo de vinculación, pues así puedes postularte directamente a tu lugar de preferencia una vez que se publique la convocatoria.

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El programa está a punto de abrir un nuevo periodo de postulaciones. Foto: Especial
El programa está a punto de abrir un nuevo periodo de postulaciones. Foto: Especial

¿Qué necesitas para registrarte al programa?

El registro debe realizarse a través de la página oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro:

Pueden participar todas las personas que:

  • Tengan entre 18 y 29 años.
  • No trabajen ni estudien.
  • Y residan en México.

Los documentos necesarios para completar el registro son:

  • Identificación oficial vigente.
  • CURP actualizada.
  • Comprobante de domicilio reciente.
  • Fotografía con el rostro descubierto.
  • Carta compromiso donde el aspirante declara, bajo protesta de decir verdad, que no estudia ni trabaja.

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