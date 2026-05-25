Tras el triunfo del club Cruz Azul frente al equipo de los Pumas de la UNAM, diversos aficionados se reunieron en el Ángel de la Independencia sobre Paseo de la Reforma para celebrar el título de campeón del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Con un marcado de 2-1 en la cancha del Estadio Olímpico en CU, este domingo 24 de mayo, la Máquina Celeste se coronó victorioso en el décimo campeonato de Liga MX, desatando todo tipo de reacciones en las plataformas digitales.

Aunado a ello, una supuesta predicción del Cruz Azul volvió a encender las redes luego de que aficionados recordaran un video sobre una dinámica de hipnosis relacionada con los resultados deportivos de equipo celeste.

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Cruz Azul es campeón del Clausura 2026 / Foto: Imago7

¿Una coincidencia? La hipnosis que predijo la victoria del Cruz Azul

Luego de las celebraciones, internautas en redes sociales recordaron un video del comediante de stand-up mexicano de 45 años Franco Escamilla, publicado el 12 de diciembre del año 2020 junto al también comediante Paco Maya y el hipnotista chileno John Milton.

En este video publicado en la plataforma de YouTube, Paco Maya se encuentra bajo un estado de hipnosis, como parte de un ejercicio mental de regresión temporal, donde el integrante de Diablo Squad pudo ver algunos de los acontecimientos que tendrían lugar años más tarde.

Entre los sucesos comentados estaba el fin de la pandemia por Covid-19, y algunos eventos deportivos, como futuros juegos del equipo cementero o la participación de la Selección Mexicana en la Copa Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá a partir del 11 de junio.

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El hipnotista John Milton realizó un ejercicio mental para ver el fututo junto a Franco Escamilla y Paco Maya. Foto: Captura de pantalla YouTube

"Oye, ¿el Cruz Azul fue campeón alguna vez?" preguntó el morelense, a lo que Maya respondió afirmativamente. Al preguntarle por el año, éste respondió que sería en el 2026. "Más o menos, 2026, no me acuerdo bien... De hecho, fue cuando México en el 2026 llegó a las semifinales".

La Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial 2026

Cuando Paco fue interrogado sobre si México ganará alguna vez la Copa del Mundo, éste respondió que no, pero que llegaría a semifinales en 2026. Este comentario reanimó el entusiasmo de la fanaticada, elevando las expectativas sobre el evento.

Asimismo, diversos internautas pusieron sobre la mesa otra predicción, abordada en la popular serie animada estadounidense Los Simpson, donde se menciona que la gran final del Mundial 2026 será disputada entre México y Portugal.

Como era de esperarse, las reacciones no tardaron en aparecer en redes sociales, donde algunos tomaron el suceso como una simple casualidad, mientras que otros enfatizaron en que la profecía se había cumplido con éxito.

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