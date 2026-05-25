Cruz Azul vivió hace unas horas una noche redonda en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, donde, de la mano de Joel Huiqui, levantó su décimo título en la historia del futbol mexicano.

El equipo celeste, uno de los más consistentes a lo largo de la temporada, cerró de gran forma la campaña y desató la euforia entre sus aficionados, quienes no dudaron en respaldar al club pese a tener que adaptarse a tres distintas sedes durante el semestre.

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Sin embargo, el caso de Huiqui, quien tomó las riendas del equipo en la fase final tras la salida de Nicolás Larcamón, no fue el único protagonizado por un exjugador de Cruz Azul que logró consagrarse campeón este fin de semana.

A varios kilómetros de distancia, Adrián Sánchez, reconocido defensor que vistió los colores celestes y que también tuvo un paso destacado por Puebla y Lobos BUAP, se proclamó campeón, consolidando así un exitoso presente desde otra trinchera.

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Sánchez, quien dejó el futbol profesional en 2013, se consagró campeón en El Salvador como director técnico del Deportivo Futbolistas Asociados Santanecos (FAS), equipo que en la final del torneo venció con contundencia (3-0) al Club Deportivo Águila.