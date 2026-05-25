Martín Anselmi protagonizó hace unos meses una polémica salida de Cruz Azul, equipo al que dejó para asumir el reto de dirigir en Europa, específicamente al FC Porto de Portugal.

El técnico argentino, quien con ese movimiento sorprendió a muchos y se ganó el rechazo de un sector de la afición cementera, no logró consolidar el éxito esperado durante su paso por el futbol luso, en un escenario muy distinto al que vivió con La Máquina.

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Mientras tanto, Cruz Azul supo reponerse a su ausencia y sumar títulos, el más reciente conseguido hace apenas unas horas en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, donde derrotó de forma agónica (1-2) a Pumas en el último duelo del Clausura 2026.

Con un gol de Rodolfo Rotondi, el equipo dirigido por Joel Huiqui logró darle la vuelta al marcador en el inmueble universitario. La victoria, que significó la ansiada décima estrella, también marcó el momento del regreso mediático de Anselmi, quien, a través de sus redes sociales, envió un mensaje de felicitación al conjunto celeste.

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"Así tenía que llegar, la merecen más que nadie. Felicidades, campeones. Los quiero mucho", escribió en su cuenta de Instagram, acompañado de fotografías de Rodolfo Rotondi y del momento en que el equipo levantó el trofeo.

FOTO: ESPECIAL

La publiacaión de inmediato se volvió viral y desató todo tipo de comentarios por parte de los aficioandos.