El secretario de Organización de Morena, Andy López Beltrán, presentó su renuncia a su actual encargo en el partido guinda para contender por una diputación federal en el estado de Tabasco rumbo a la jornada electoral intermedia de 2027.

En una misiva dirigida a la dirigente Ariadna Montiel Reyes, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador detalló que buscará el cargo de legislador vía elección popular en el VI Distrito Electoral de Tabasco, que comprende los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa.

Simultáneamente, presentó a Montiel Reyes un “balance de los logros y avances” a lo largo de un año y siete meses en relación a la Secretaría de Organización de Morena que encabezó.

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Entre sus metas, destacó el incremento en el padrón de afiliados en 10 millones de nuevos militantes y la credencialización de cerca de siete millones de personas.

Además, indicó que se conformaron Consejos Municipales en mil 952 municipios, equivalentes al 97.60% de los municipios del país con régimen de partidos.

“Gracias a estas acciones, hoy podemos afirmar con orgullo que nuestro partido es la organización política más grande en la historia de México y una de las más grandes del mundo. Pero, sobre todo, una de las más organizadas”, garantizó López Beltrán.

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En su carta, reiteró que su militancia permanecerá intacta dentro del morenismo y que aunque deje de formar parte del Comité Ejecutivo Nacional, su compromiso con los ideales de la 4T “seguirá vigente y con más fuerza que nunca”.

“Colaboraré desde otra trinchera, pero siempre como nos han enseñado, en el territorio y con la gente”, añadió.

Andy López Beltrán expresó su respaldo al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, a quien calificó como “la mejor presidenta de México y el mundo” por conducir con firmeza y visión histórica la Cuarta Transformación.

“A todos los miembros de la estructura de nuestro partido: les agradezco infinitamente su apoyo y los invito a que sigamos construyendo juntos la patria que siempre soñamos, escuchando siempre al Pueblo de México y siguiendo sus instrucciones, pues él es nuestro guía, fuerza y razón de ser”, concluyó.

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Reaparece Andy López Beltrán en gira de trabajo en Coahuila (17/10/2025). Foto: Especial

“Me quedo siempre con tu compañerismo”, dice Montiel

La presidenta de Morena, Ariadna Montiel Reyes, informó que recibió la carta de separación de López Beltrán de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo del partido.

En un mensaje publicado en redes sociales, agradeció al hijo del expresidente por su trabajo, esfuerzo y dedicación para fortalecer la base militante del movimiento guinda.

“Han sido muchos años de lucha, convicciones y trabajo por la transformación de nuestro país. Hoy celebro esta nueva etapa que emprendes y te deseo el mayor de los éxitos”, dijo.

Reconoció a López Beltrán por ser parte fundamental de una generación que “sigue haciendo historia” junto al pueblo de México y se dijo segura en que vienen “nuevos y grandes logros”.

“Más allá de las responsabilidades, me quedo siempre con tu amistad, la confianza y el compañerismo construidos a lo largo del camino. Con aprecio y gratitud, siempre”, finalizó.

em/apr