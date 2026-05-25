La presidenta de Claudia Sheinbaum dijo que ante las críticas y señalamientos difundidos en redes sociales y medios de comunicación contra su gobierno crearán el premio “El mitómano de la semana”, el cual, dijo, podría presentarse próximamente dentro de la conferencia matutina.

La mandataria reaccionó a cuestionamientos sobre una campaña impulsada por el colectivo “Mexicanos al grito de Paz”, que ha desplegado lonas y contenido digital señalando a funcionarios mexicanos como “narcopolíticos”.

Sheinbaum desestimó la campaña y lanzó comentarios contra el empresario Ricardo Salinas Pliego y algunos comunicadores, al asegurar que existen “mentiras descaradas” en torno a su administración.

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“Hoy le propuse a Luisa María Alcalde (consejera Jurídica) que demos un premio: ‘El mitómano de la semana’. ¡Tarán! Es que de verdad es increíble las mentiras, pero descaradas”, expresó.

La titular del Ejecutivo adelantó que a partir de la próxima semana se presentará en la mañanera “el detector de mentiras en grande”, como una nueva sección para exhibir información falsa o imprecisa difundida en medios y redes sociales.

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