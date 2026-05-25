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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que el diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) permanece abierto, luego de que el magisterio disidente adelantara para este lunes el inicio de su paro nacional y anunciara nuevas movilizaciones en la Ciudad de México.
Durante su conferencia matutina, la Mandataria federal fue cuestionada sobre las protestas previstas por integrantes de la CNTE, quienes mantienen exigencias relacionadas con mejoras laborales y demandas al gobierno federal de cara al Mundial de Futbol 2026.
“Hay diálogo con Secretaría de Educación y con Secretaría de Gobernación. Está abierto el diálogo”, respondió Sheinbaum Pardo.
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Al insistirle sobre las demandas del magisterio, la titular del Ejecutivo reiteró que las mesas de negociación continúan, pues hay diálogo abierto.
“Está abierto el diálogo”, subrayó.
em/apr
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