La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación relacionada con los 10 exfuncionarios sinaloenses mexicanos señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico; sin embargo, aclaró que hasta el momento no existe ninguna imputación formal contra las personas llamadas a comparecer, entre ellas el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

La Mandataria federal explicó que la FGR realiza entrevistas como parte de las investigaciones derivadas de la solicitud de detención urgente con fines de extradición emitida por autoridades estadounidenses.

“Debido a la solicitud de detención urgente con fines de extradición del Departamento de Justicia de Estados Unidos a 10 mexicanos, pues también abrió una investigación y está llamando también a entrevistas”, declaró Sheinbaum.

Lee también Acaparan Rocha Cantú y Abdalá contratos, acusan

La Presidenta detalló que entre las personas requeridas por la Fiscalía se encuentran Rocha Moya, y el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez, y el alcalde con licencia de Culiacán, además de otros implicados vinculados al caso.

“Es parte de las investigaciones que hace la fiscalía, por eso yo dije, bueno, son procedimientos. No hay imputación por lo que nos ha dicho la fiscalía a nadie, sino sencillamente entrevistas”, sostuvo.

FGR cita a Rocha Moya y compañía a declarar sobre señalamiento de EU

Este fin de semana la FGR citó a declarar tanto a Rocha Moya como a otros nueve mexicanos mencionados por el Departamento de Justicia estadounidense por una presunta relación con grupos del narcotráfico.

Asimismo, Sheinbaum indicó que dos de las personas señaladas en la investigación ya se entregaron a las autoridades, aunque evitó dar mayores detalles sobre el avance de las indagatorias.

apr