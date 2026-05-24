Rubén Rocha Moya y Héctor Melesio Cuén Ojeda pasaron de aliados políticos a enemigos reales en poco menos de dos años. El momento álgido llegó en 2023, cuando la Fiscalía General del Estado, controlada por el gobernador Rocha Moya y el secretario General de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, acusó al exdirector de Bienes y Suministros de la UAS, Héctor Melesio Cuén Díaz, hijo de Cuén Ojeda, de usar recursos de la UAS para realizar compras en el restaurante de propiedad familiar, Casa María, ubicado en el centro de la ciudad de Culiacán. El delito fue negociaciones ilícitas.

Meses más tarde, a finales de ese año, Cuén Ojeda respondió con un expediente que había trabajado durante mucho tiempo, según explicó él mismo en un podcast que realizaba, llamado Cuentas Claras.

En el programa número 47, subido a YouTube el 8 de enero de 2024, pero grabado días antes según los comentarios realizados, Cuén Ojeda expuso por primera vez un presunto modelo de corrupción llamado carrusel en obra pública, donde estarían involucrados los hijos de Rubén Rocha Moya y un puñado de contratistas, entre otros funcionarios del gobierno de Sinaloa. Lo grave, remarcó, es que hay registros de transferencias de las empresas ganadoras de las licitaciones a las compañías de los Rocha Ruiz, los hijos del ahora gobernador con licencia.

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“En el 2021, Rubén Rocha Moya implementó una estrategia para extraer los recursos de las arcas del erario estatal a través de la Secretaría de Obras Públicas; esto se descubrió en torno a un estudio muy profundo, fueron meses de estudio donde se tiene toda la documentación. Estos sí son delincuencia organizada: yo respeto más a ‘los otros’ que a ustedes, porque ustedes traen charola, traen fuero y no se arriesgan. Son cobardes”, reclamó en el programa.

El modelo se basó en el uso único de recursos estatales, acusó Cuén, para que éstos no pudieran ser auditados por la Federación. La parte local no les preocupaba porque tenían el control férreo de la Secretaría de Obras Públicas y la Auditoría Superior del Estado, explicó. Aún así, llevaron el reclamo y los documentos a instancias estatales y federales.

Fueron más de 200 adjudicaciones simuladas y adjudicaciones directas por un monto de 2 mil 889 millones de pesos, dijo.

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“Nosotros nos atrevimos y denunciamos al Gobierno del Estado de Sinaloa, así hay que decirlo porque aquí lo tuvimos que hacer en la fiscalía, pero es fiscal carnal; lo hicimos en la Auditoría Superior del Estado, que es de ellos también… nos fuimos a la Auditoría Superior del Estado, a la Auditoría Superior de la Federación, a la Mesa Directiva del Congreso de la Unión”, continuó.

“Pero lo grave de esto es que de estas empresas que ganan todas las licitaciones hay traspasos, porque así viene, a empresas de los hijos del gobernador. Más claro ni el agua”.

Semanas después, Cuén realizó una conferencia de prensa en la que informó que las demandas se interpusieron desde noviembre de 2023. Agregó que en el esquema de carrusel no solo estaba relacionada la compañía Chocosa, la de los hijos Rubén y Ricardo Rocha Ruiz, también participaba Housesin, del secretario de finanzas Enrique Díaz Vega, ahora acusado por Estados Unidos de ligas con el crimen organizado, y presuntamente detenido por ese país.

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Pasaron los meses y el tema de las demandas contra los hermanos Rocha Ruiz era tocado de manera marginal en el programa, de acuerdo con una revisión realizada para este texto, salvo en el último podcast, el número 97, fechado al 20 julio de 2024, cinco días antes de que asesinaran a Cuén Ojeda y secuestraran a Ismael Zambada García en una finca de Culiacán.

El presidente del PAS se veía molesto. Reclamó al gobernador Rocha que estaba cometiendo una “infamia” con su familia, a la que tenía “en ascuas” con una carpeta de investigación sembrada. Después mostró imágenes de las denuncias que interpuso en contra de los hermanos Rocha Ruiz.

“Inzunza le dijo al gobernador: tú puedes hacer lo que quieras, robar, matar, de todo; yo tengo el Poder Judicial, no te preocupes. El Poder Judicial lo aplico allá con los de enfrente”, soltó Cuén después de media hora de programa donde iba aumentando el tono minuto a minuto.

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“Porque ya a esto le está dando seguimiento la justicia federal, y más allá de la justicia federal también le están dando seguimiento”, advirtió sobre las acusaciones.

Cuén Ojeda muestra los acuses de las denuncias que presentó ante autoridades federales. Foto: Especial

Ya al final del programa, apenas tres minutos antes de terminar el podcast de más de una hora, soltó que las denuncias contra los hijos de Rocha continuarían: “Claro que va a haber más denuncias de parte de nosotros: muchas denuncias van a haber, y de manera particular pero ciertas, no sembradas”.

Eso ya no sucedió.

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