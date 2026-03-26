Entre enero y abril de 2021, Rodrigo Gutiérrez Mueller, hermano mayor de Beatriz Gutiérrez Mueller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, registró junto con otros socios un par de empresas dedicadas a los servicios financieros y a las transferencias de dinero llamadas Envíos del Bienestar SA de CV, y Pagos del Bienestar SA de CV.

Entre los socios de las razones sociales, una registrada en la Ciudad de México y otra en Jalisco, se nombran dos personas de origen extranjero, de acuerdo con documentos del Registro Público de Comercio consultados: Carlos Alberto Grijalva y Brian Ronald Cleland.

Los nombres de los accionistas extranjeros coinciden con los de unos acusados por lavado de dinero en Estados Unidos: Carlos A. Grijalva y Brian R. Cleland. Están a la espera de una sentencia, luego de aceptar su responsabilidad en el blanqueo de más de 46 millones de dólares.

La acusación, aparentemente, no está vinculada con las empresas mexicanas.

De acuerdo con la documentación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Grijalva y Cleland simulaban la “venta de mascarillas y otros equipos de protección personal contra la COVID-19”.

Fue en agosto de 2023 cuando el gobierno estadounidense acusó a tres ciudadanos californianos: Bruce Jin, Carlos A. Grijalva, ambos de 60 años de edad, y Brian R. Cleland, de 72 años, de ser responsables de una millonaria operación de lavado de dinero de recursos que habían sido extraídos de manera fraudulenta de “fondos estatales de compensación por desempleo, y otros fondos públicos”.

En un boletín del Departamento de Justicia se explica que, durante el 2021 y principios de 2022, las tres personas junto con otros cómplices no identificados que se presume viven en China, abrieron cuentas de banco con identidades robadas y, desde ahí, empezaron a reclamar ayudas económicas en diferentes estados de la Unión Americana como Pensilvania, Virginia y Florida. Los años coinciden con las aperturas de las empresas mexicanas.

“Según el fiscal federal interino John C. Gurganus, la acusación formal alega que Cleland, Jin y Grijalva, junto con otros cómplices anónimos, conspiraron para obtener fondos estatales de compensación por desempleo y otros fondos públicos mediante fraudes”, se lee en el boletín.

El dinero lo triangularon a China a través de empresas abiertas en Colorado, Estados Unidos, a nombre Grijalva y Cleland. A cambio, se quedaron con cerca del 10% de los recursos que lograron lavar. Entre enero y noviembre de 2025, los tres acusados reconocieron su participación en las operaciones, y actualmente se encuentran a la espera de una sentencia programada para mayo de este año.

En la parte superior se puede ver el acta constitutiva de la empresa Pagos del Bienestar, donde aparecen juntos como accionistas Rodrigo Gutiérrez Mueller, Carlos Alberto Grijalva y Brian Ronald Cleland; en el segundo documento se puede observar la acusación en Estados Unidos donde aparecen juntas dos personas que se llaman Carlos A. Grijalva y Brian R. Cleland.

Además, en septiembre de 2021, Cleland y Grijalva constituyeron en California una empresa espejo llamada Pagos del Bienestar INC, dedicada al envío de dinero y remesas.

En un documento del Registro de Empresas californiano se lee que declararon las mismas direcciones que Cleland y Grijalva usaron para las empresas vinculadas en la investigación del lavado de dinero del Departamento de Justicia; un primer domicilio en Park Granada, en la ciudad de Calabasas, y otro en la calle Keswick, ciudad de Simi Valley, ubicadas en el Valle de San Fernando.

La empresa Pagos del Bienestar INC., fue creada con el mismo nombre que la mexicana Pagos del Bienestar SA de CV, donde es socio Rodrigo Gutiérrez Mueller.

EXPERTOS FINANCIEROS

La empresa Envíos del Bienestar se creó el 29 de enero de 2021 en la Ciudad de México. En su objetivo social declaró prestar servicios profesionales de intermediación y colaboración empresarial para la comercialización de productos y servicios financieros reconocidos por el sistema financiero mexicano mediante la celebración de contratos, acuerdos y convenios de colaboración con las diversas instituciones financieras.

Los socios de constitución fueron Rodrigo Gutiérrez Mueller, cuñado de López Obrador y hermano de Beatriz; Alejandro Medina Custodio, titular de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del estado de Tabasco y apoderado para pleitos y cobranzas de la empresa; Héctor de la Paz Cázares, exdirector de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la extinta Procuraduría General de la República, que en 2016 fue el encargado de investigar la presunta relación entre el exgobernador Javier Duarte y una red de empresas fantasma, y Efrén Calderón González, que entre 2004 y 2005 fue secretario General en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, y en 2009 intentó ser candidato a presidente municipal por el Partido Verde sin conseguirlo.

También están Carlos Alberto Grijalva, el mismo nombre que se menciona en la acusación de los Estados Unidos, un contador de nombre Antonio Ayala Ayub y una persona de nombre Iván Israel Hernández Serrano.

La compañía Pagos del Bienestar fue creada el 30 de abril de 2021, en Guadalajara, Jalisco. Entre sus actividades se encuentran realizar la compra o cobranza de documentos a la vista denominados y pagaderos en moneda extranjera a cargo de entidades financieras sin límite por documento; la venta de documentos en moneda extranjera que las casas de cambio expidan a cargo de instituciones de crédito del país, sucursales y agencias en el exterior, o bancos del exterior; la compra y venta de divisas mediante transferencias de fondos sobre cuentas bancarias; crear o pertenecer a cualquier tipo de Sociedades Financieras Populares o Fintech nacionales o internacionales, obtener recursos financieros de instituciones de crédito tanto nacionales como extranjeras, o bien de sociedades o asociaciones nacionales o extranjeras. También celebrar acuerdos, contratos y convenios con dependencias y oficinas municipales, estatales o federales.

En esta empresa repiten como accionistas Rodrigo Gutiérrez Mueller, Efrén Calderón González, Alejandro Medina Custodio, Antonio Ayala Ayub, Héctor de la Paz Cázares y Carlos Alberto Grijalva.

En la razón social se observan juntos como accionistas los nombres que coinciden con los dos acusados: Brian Ronald Cleland y Carlos Alberto Grijalva.

Una accionista más es Valerie Soideth Ochoa Montañez. De ella no se hallaron antecedentes públicos.

Imagen del acta de nacimiento de Rodrigo Gutiérrez Mueller, hermano de Beatriz.

La conexión Tapalpa

En 2004, Rodrigo Gutiérrez Mueller regresó a México y decidió radicar en Guadalajara. Vivió por años en Estados Unidos. Lo contó en marzo de 2020 en una entrevista a un medio tapatío.

En esa charla también aseguró que, por años, se había dedicado a la hotelería y a la gastronomía, y que en ese momento participaba en la Cámara Nacional del Tequila.

Lo que no se dijo entonces fue que en ese mes de marzo registró la primera de seis empresas en las que aparece como accionista: Quartz Team International México, dedicada a la compraventa de materiales de construcción y decoración.

Creó Quartz con cinco socios más: Antonio Morales Díaz, actual alcalde de Tapalpa, Jalisco, el municipio donde se escondía Nemesio Oseguera Cervantes, alias Mencho. Es la segunda ocasión en que toma la alcaldía, antes fue presidente municipal en el periodo 2015-2018. Además, aparecen como accionistas José Rubén Esqueda Rodríguez, Juan Jorge Huerta Ortiz, y un par de extranjeros de nombres José Rico y Tom Tung Cao. Hasta el último registro, Morales Díaz sigue siendo presidente de la sociedad.

Rodrigo Gutiérrez Mueller erigió una segunda compañía con Antonio Morales Díaz, llamada Quartz Stone, dedicada a la comercialización de cuarzo. Ambas las registraron en León, Guanajuato, y en ésta última, Morales Díaz se ubica como consejero de vigilancia.

Entrevistado vía telefónica, Morales Díaz afirmó que las empresas Quartz fueron un negocio de extracción y venta de cuarzo para uso doméstico que nunca despegó porque uno de los terrenos de donde se iba a extraer el material en Guanajuato no resultó apto. Dijo que tenían otro sitio en Baja California que resultaba más adecuado, pero que el socio capitalista se echó para atrás y se quedaron como compañías “de papel”. El alcalde aseguró que las firmas arrastran problemas contables por no haberlas dado de baja.

En la llamada, Morales Díaz insistió en que ésta fue una actividad que realizó de manera personal, y que no estuvo vinculada con el quehacer político o de gobierno.

Por otra parte, en diciembre de 2018, en los primeros días del gobierno de López Obrador, Rodrigo Gutiérrez Mueller ayudó a gestionar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una línea de crédito de Banobras por 25 millones de pesos para el presidente municipal de Tamazula de Gordiano, Jalisco, Javier Álvarez Chávez. En un video difundido por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad se observa al político jalisciense agradecer por su ayuda.

“A mi amigo Rodrigo Gutiérrez Mueller, hermano de nuestra primera dama del país, esposa del presidente de la República, gracias por tu presencia: valoro mucho que me hayas acompañado a Hacienda federal para lograr esos 25 millones y el refinanciamiento de la línea global para el municipio de Tamazula”.

Álvarez Chávez alegó que Gutiérrez Mueller sí lo había acompañado, pero no había intercedido por él ante Hacienda porque no entró a las oficinas gubernamentales.

Se solicitó una entrevista con el fiscal federal a cargo del proceso de Brian R. Cleland y Carlos A. Grijalva en Estados Unidos, Ravi Romel Sharma, y con la oficina de la Fiscalía del Distrito de Pensilvania, sin embargo, la respuesta fue que hablaría del caso después de mayo, una vez que se dicte sentencia a los acusados. También se buscó contactar vía correo electrónico y whatsapp a Cleland y Grijalva sin obtener respuesta a las peticiones de entrevista. Se buscó a Rodrigo Gutiérrez Mueller a través de socios, personas relacionadas con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y lugares en donde colaboró, pero no se logró contacto. A través del área de comunicación social del gobierno de Tabasco se pidió una entrevista con Alejandro Medina Custodio, mientras que a Héctor de la Paz Cazares se le buscó a través de sus redes sociales, al no encontrarse otra vía de comunicación. En ninguno de los casos hubo respuesta. A Efrén Calderón González se le envió un mensaje a una dirección electrónica registrada en una de las empresas como vía de contacto, pero el mail no fue contestado.