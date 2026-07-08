El secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, aseguró que la economía mexicana mantiene un desempeño sólido, al destacar que el intercambio comercial con Estados Unidos alcanzó niveles históricos, mientras que la inflación descendió a 3.6%, sin que el conflicto en Medio Oriente haya provocado un incremento significativo en los precios de los combustibles o de alimentos como el jitomate.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de Hacienda afirmó que las cifras reflejan la confianza en la conducción macroeconómica del país y en las políticas implementadas por la actual administración.

“En la economía global, la muestra de la confianza en las políticas de la administración de la presidenta Sheinbaum es la estabilidad de las variables macroeconómicas y financieras del país”, señaló.

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En materia de comercio exterior, informó que el intercambio comercial entre México y Estados Unidos —considerando exportaciones e importaciones— alcanzó un monto acumulado de 839 mil millones de dólares en los últimos 12 meses, el nivel más alto del que se tenga registro.

Asimismo, destacó que las exportaciones mexicanas al mundo sumaron 723 mil millones de dólares al cierre de mayo de 2026, con una tasa de crecimiento anualizada de 15.6%, lo que calificó como un desempeño “histórico” del sector externo.

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“Las economías de Norteamérica se encuentran en un nivel histórico de intercambio comercial. Las exportaciones mexicanas muestran un dinamismo verdaderamente extraordinario”, sostuvo.

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El funcionario también resaltó que la inversión fija bruta creció 5.9% anual, impulsada principalmente por la construcción residencial y la inversión pública en infraestructura, mientras que el consumo privado avanzó 2.1%, reflejando, dijo, la fortaleza del mercado laboral y la recuperación del poder adquisitivo.

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Amador Zamora subrayó además que México registra la segunda tasa de desempleo más baja entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), solo por debajo de Japón, al tiempo que el país encabeza el crecimiento del salario mínimo entre las economías que integran ese organismo desde 2018.

Respecto a la inflación, indicó que el indicador se ubicó en 3.6%, su menor nivel en ocho meses y dentro del rango objetivo establecido por el Banco de México.

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El secretario atribuyó este comportamiento a las medidas impulsadas por el gobierno federal para contener el costo de productos básicos y energéticos.

“Esto no hubiera sido posible sin los incentivos para estabilizar los precios de los combustibles, los precios del jitomate y de otros bienes que nos han ayudado a evitar un repunte inflacionario”, afirmó.

Añadió que, a diferencia de otras economías que enfrentan presiones derivadas del conflicto en Medio Oriente por el alza en los energéticos, en México esos efectos no se han trasladado de forma significativa a los precios al consumidor.

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Hacienda sostuvo que la economía mexicana mantiene una trayectoria de crecimiento sustentada en el dinamismo del mercado interno, la inversión y el comercio exterior, pese al complejo entorno internacional.

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