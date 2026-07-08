En la emblemática zona arqueológica del Valle de Teotihuacán, se prepara uno de los eventos culinarios y culturales más representativos del Estado de México.

Del 14 al 16 de agosto se llevará a cabo la 53ª Feria de la Tuna 2026, teniendo como sede principal la Plaza Benito Juárez, en el Pueblo Mágico de San Martín de las Pirámides, Estado de México. ¡Aparta la fecha!

Durante tres días, productores locales, cocineras tradicionales y visitantes de distintas regiones se reunirán para celebrar la riqueza de este fruto con degustaciones, exposiciones, concursos, eventos musicales y múltiples actividades diseñadas para toda la familia.

Esta actividad es un pilar fundamental del turismo gastronómico en la región, ofreciendo un reencuentro auténtico con nuestra identidad cultural.

¿Qué actividades habrá en la Feria Internacional de la Tuna 2026?

Aunque aún no se ha publicado la agenda oficial del evento, se ha revelado que los asistentes podrán disfrutar de una diversidad de experiencias. Entre los principales atractivos destacan:

Venta y degustación de frutos secos, xoconostle y nopal, además de licores, mermeladas, dulces, pulque y cosméticos basados en esta cactácea.

Se realizarán los tradicionales concursos “La flor más bella de la tuna ”, “ Tuna de Excelencia” e “Identidad Sanmartinense”.

”, “ de Excelencia” e “Identidad Sanmartinense”. Exposiciones pictóricas, danzas folclóricas y música en vivo.

Se realizará del 14 al 16 de agosto en San Martín de las Pirámides. Foto: FB Feria Internacional de la Tuna 2026

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Variedades y beneficios de la tuna

El Gobierno de México calcula que hay 20 mil productores de tuna, ubicados en su mayoría en el Estado de México, Zacatecas, Hidalgo y Puebla, con una cosecha anual de 352 mil toneladas.

Aunque hay más de 20 variedades de tunas, en general se dividen en tunas dulces y ácidas:

Blanca: es la más conocida en el mercado; se caracteriza por una pulpa suave, ligeramente dulce y muy refrescante.

Roja: destaca por ser muy dulce, carnosa y rica en antioxidantes.

Amarilla o anaranjada: se distingue por su sabor tropical intenso con un equilibrio balanceado entre dulzor y acidez.

Xoconostle: su pulpa es ácida, por eso se aprovecha para preparar guisos, moles y salsas mexicanas.

Además de su valor culinario, consumir este alimento aporta un gran valor nutricional al ser rico en fibra, antioxidantes, minerales, proteínas y vitamina C.

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Al estar compuesta en más del 80% por agua y contener menos de 60 calorías por pieza, es una excelente opción para mantenerse hidratado y apoyar las dietas de control de peso.

Por su alto contenido de fibra soluble, contribuye de forma directa a regular el tránsito intestinal, prevenir el estreñimiento y controlar los niveles de azúcar en la sangre al retardar su absorción.

De igual manera, su ingesta ayuda a disminuir el colesterol malo (LDL) y funciona como un protector natural del estómago contra la gastritis gracias a que los mucílagos que posee reducen la acidez y la inflamación.

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Ya sea en almíbar, jugos, licores o de forma natural, no dejes pasar la oportunidad de asistir a este encuentro y redescubrir las bondades de la tuna.

Las tunas no solo destacan por su sabor, sino por su alto poder antioxidante, ideal para incluir en tus postres o desayunos saludables. Fuente: Freepik.

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