El 7 de julio, se denunció en redes sociales el robo de esculturas de bronce en la Parroquia de San Cosme.

Fue el Padre José de Jesús Aguilar quien recurrió a sus redes sociales para hacer público el hurto de tres esculturas de bronce y tres placas del mismo material.

Sobre las esculturas, las sustraídas fueron dos ángeles de gran tamaño y una pequeña réplica de la obra “Mujer saliendo del psicoanalista” de Remedios Varo que fue realizada por el escultor César Ruiz Cureño.

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Obra robada en San Cosme pic.twitter.com/9ha5orVyeb — PadreJosedeJesusAguilar (@PadreJosedeJes) July 8, 2026

En cuanto a las placas, las robadas fueron una que acompañaba a una escultura dedicada a las madres buscadoras, una dedicada a las mascotas y la placa de información de las dos esculturas de Leonora Carrington que también se exhiben en el jardín de la Parroquia.

El Padre señala que las piezas de Carrington y la réplica de Varo fueron instaladas ahí para hacer referencia a que las artistas vivían en la zona y que incluso ese jardín era punto de encuentro.

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José de Jesús Aguilar ha pedido ayuda para identificar a los ladrones, uno de ellos se ve grabado por las cámaras de seguridad, pero también para no comprar las esculturas de cobre, pues está seguro serán vendidas para ser fundidas.

Atrio de San Cosme pic.twitter.com/Mh2CRfS9pq — PadreJosedeJesusAguilar (@PadreJosedeJes) July 8, 2026

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