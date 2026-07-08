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El 7 de julio, se denunció en redes sociales el robo de esculturas de bronce en la Parroquia de San Cosme.
Fue el Padre José de Jesús Aguilar quien recurrió a sus redes sociales para hacer público el hurto de tres esculturas de bronce y tres placas del mismo material.
Sobre las esculturas, las sustraídas fueron dos ángeles de gran tamaño y una pequeña réplica de la obra “Mujer saliendo del psicoanalista” de Remedios Varo que fue realizada por el escultor César Ruiz Cureño.
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En cuanto a las placas, las robadas fueron una que acompañaba a una escultura dedicada a las madres buscadoras, una dedicada a las mascotas y la placa de información de las dos esculturas de Leonora Carrington que también se exhiben en el jardín de la Parroquia.
El Padre señala que las piezas de Carrington y la réplica de Varo fueron instaladas ahí para hacer referencia a que las artistas vivían en la zona y que incluso ese jardín era punto de encuentro.
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José de Jesús Aguilar ha pedido ayuda para identificar a los ladrones, uno de ellos se ve grabado por las cámaras de seguridad, pero también para no comprar las esculturas de cobre, pues está seguro serán vendidas para ser fundidas.
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