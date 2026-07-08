Los personajes de En todo hay una grieta y por ella entra la luz (Anagrama) se preguntan cómo vivir en un presente que es contradictorio, complejo y parece la manifestación de un daño que nos hacemos como humanidad y al mundo. Así lo afirma el escritor argentino Patricio Pron, quien señala que sus personajes intentan comprender el presente desde experiencias sensibles como ir a un museo, ver una película o leer un libro.

En su nueva novela, mezcla de ensayo, autobiografía, biografía apócrifa y tratado filosófico, el narrador halló inspiración en Nueva York, ciudad a la que llegó antes de que Joe Biden renunciara a su candidatura a la presidencia por el Partido Demócrata, antes de que Kamala Harris fuera nombrada en su lugar y antes del triunfo de Donald Trump. “Me encontré una ciudad atemorizada ante la posibilidad de un cambio, pero que seguía siendo tremendamente vital y que hacía cada paso pequeñas exhibiciones de solidaridad, generosidad, de compasión”, dice Pron.

Lo que percibió, más allá de Estados Unidos, fue la negación del otro, el aumento de los discursos de odio y la radicalización de las opiniones políticas que en realidad está profundamente conectada con la destrucción del medio ambiente. “En torno al medio ambiente orbitan casi todos los temas importantes del presente y desde luego no es accidental que estemos todos involucrados en una lucha por los recursos naturales, y se hace evidente, como nunca antes en el pasado, que esos recursos naturales son limitados y que la fantasía de un crecimiento ilimitado de la economía no es mucho más que eso, una fantasía”.

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El autor de seis libros de relatos y ocho novelas, entre las que está El espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia, reconoce que en este momento los discursos de odio calan profundamente. “Para que haya vencedores tiene que haber vencidos. Y esta novela apuesta por otra cosa, apuesta por la construcción de un futuro con otros, quizás un diálogo, un tender la mano y decir: ‘El modo en que estamos viviendo nos hace daño y hace daño a esas otras personas no humanas que son los animales, los ríos, las plantas, las montañas. Y si esto te preocupa, quiero que sepas que no estás solo’. Quizás esa es el mensaje de esta novela”, afirma Pron, quien reconoce que esta es su novela más esperanzadora, “mis personajes encuentran una extraña luminosidad que surge de esa grieta y les muestra que en nuestros problemas del presente radican nuestras soluciones del futuro”, concluye.

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