La Parroquia de San Cosme, ubicada en la colonia San Rafael de la Ciudad de México, denunció el robo de diversas piezas de valor artístico y patrimonial ocurrido en sus instalaciones.

A través de sus redes sociales, el padre José de Jesús Aguilar publicó un video en el que dio a conocer las múltiples piezas que fueron sustraídas. Entre las que destacan una escultura de la artista Leonora Carrington, inspirada en la obra de Remedios Varo, placas conmemorativas y dos ángeles; todas las piezas se presumen realizadas de bronce.

En la misma publicación se expone el momento en el que el presunto ladrón despoja una de las piezas de su sitio y la carga hacia una dirección contraria. El sujeto va cubierto del rostro y porta una sudadera con la leyenda "Jordan".

Asimismo, el párroco José de Jesús hace un llamado a la ciudadanía para no adquirir ni comercializar las piezas robadas, ya que forman parte del patrimonio cultural y religioso del recinto.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el monto de los daños ocasionados por este robo.

¡Ayúdenme por favor a difundir este robo! pic.twitter.com/Ej9OFVIky8 — PadreJosedeJesusAguilar (@PadreJosedeJes) July 7, 2026

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