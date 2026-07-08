Metrópoli | 08-07-26 | 06:16 | Camila Cuevas |

La Parroquia de , ubicada en la colonia San Rafael de la Ciudad de México, denunció el robo de diversas piezas de valor artístico y patrimonial ocurrido en sus instalaciones.

A través de sus redes sociales, el padre José de Jesús Aguilar publicó un video en el que dio a conocer las múltiples piezas que fueron sustraídas. Entre las que destacan una escultura de la artista inspirada en la obra de Remedios Varo, placas conmemorativas y dos ángeles; todas las piezas se presumen realizadas de bronce.

En la misma publicación se expone el momento en el que el presunto ladrón despoja una de las piezas de su sitio y la carga hacia una dirección contraria. El sujeto va cubierto del rostro y porta una sudadera con la leyenda "Jordan".

Asimismo, el párroco José de Jesús hace un llamado a la ciudadanía para no adquirir ni comercializar las piezas robadas, ya que forman parte del patrimonio cultural y religioso del recinto.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el monto de los daños ocasionados por este

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