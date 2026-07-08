Texcoco, Méx.— Un presunto asaltante murió y otro resultó herido en un enfrentamiento a balazos con policías municipales de Texcoco, este martes.

Los hechos ocurrieron después de que los sujetos intentaron despojar de dinero en efectivo a dos mujeres en la calle Nezahualcóyotl.

Los uniformados recibieron un reporte vía radio durante inspecciones de rutina. Al llegar al sitio, un hombre amenazaba a las dos originarias de Chicoloapan. Un segundo sujeto llegó en motocicleta y ambos huyeron por la carretera federal México-Texcoco.

El ayuntamiento de Texcoco informó que con un cerco virtual se siguió el desplazamiento de los sospechosos hasta la comunidad de Montecillos. Allí los sujetos se vieron acorralados y abrieron fuego contra los policías, quienes respondieron a la agresión. En el intercambio, uno de los presuntos asaltantes cayó muerto en el lugar y el segundo fue llevado a un hospital.

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