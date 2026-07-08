Durante varios años de su carrera en Hollywood, Annette Bening interpretó a novias, esposas o madres definidas por los hombres que las rodeaban.

A sus 68 años, la actriz considera que finalmente la industria comenzó a escribir papeles donde las mujeres pueden ser contradictorias, peligrosas y tan complejas como cualquier protagonista masculino.

Ese cambio fue una de las razones por las que aceptó interpretar a Priscilla en Lucky, la miniserie de Apple TV que se estrena este 15 de julio, protagonizada por Anya Taylor-Joy.

En la historia, Bening da vida a una poderosa líder criminal cuya obsesión por proteger a su hijo la hace capaz de cometer cualquier acto.

“La escritura para las mujeres se ha vuelto mucho más amplia. Ahora podemos salir de los estereotipos en los que estuvimos atrapadas durante tanto tiempo, tanto en el cine como en la televisión. Me siento afortunada de que me hayan ofrecido personajes que muestran a las mujeres en todas sus dimensiones, especialmente a las de mi edad”, explica.

La actriz, cinco veces nominada al Oscar, recuerda que cuando comenzó su carrera, los papeles femeninos solían limitarse a acompañar la historia de los protagonistas masculinos.

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“Mi primer papel en televisión fue como la novia del villano. Ya no interpreto esos personajes. Ahora soy la madre del villano... que además le dispara a alguien”, bromeó entre risas.

Lucky está basada en la novela homónima de Marissa Stapley y sigue la historia de Lucky Armstrong (Anya Taylor-Joy), una estafadora que, tras un robo fallido, se convierte en el blanco del FBI y de un poderoso líder criminal. En su intento por mantenerse con vida, deberá enfrentarse a un pasado que creía haber dejado atrás.

Después de más de cuatro décadas de carrera, asegura que atraviesa una de las etapas que más disfruta como actriz. Con sus cuatro hijos ya fuera de casa y su esposo, Warren Beatty, retirado de la actuación, siente que ahora trabaja con total libertad.

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“Acabo de cumplir 68 años y me gusta trabajar ahora porque me siento más libre. Mis hijos ya crecieron, puedo viajar, moverme de un proyecto a otro y disfrutar esta etapa. Es bueno llegar a este momento de la vida y sentir esa libertad”, comparte.

Esa experiencia, dice, también influyó en la forma en que construyó a Priscilla: despiadada y vulnerable.

“Si un personaje es solamente una cosa, no me interesa interpretarlo. La vida no funciona así”.

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