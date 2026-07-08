Hay funciones que no se sienten igual cuando de una gira internacional se trata, y para los patinadores mexicanos de Disney On Ice: ¡Vive la magia! presentarse en el Auditorio Nacional no es una parada más, es regresar a casa.

El show sobre hielo vuelve a México con un espectáculo renovado, vestuario inédito y un nuevo elenco internacional, del que forman parte Norman Arredondo y Diana Echevarría, dos artistas que afirman que no hay lugar como el hogar.

“Esta es mi primera vez y me siento orgullosísimo de estar presentando este espectáculo en mi país, en mi patria”, dice Norman, quien interpreta a Bruno, de Encanto.

Ambos llegaron a la compañía después de enviar audiciones en video. Diana, regiomontana y egresada de Gastronomía, lo hizo por recomendación de su entrenador y se integró en 2022. Norman llevaba años practicando patinaje y compitiendo antes de ser elegido; suma cuatro años con Disney On Ice.

Aunque el show los ha llevado por distintos países, Diana admite que hay momentos en los que la distancia pesa más que el ritmo de la gira.

“Cuando estamos en Estados Unidos es cuando más extrañamos estar en nuestro país, la gente, la comida... la familia. Mirabel me recuerda a mi casa; no México en sí, sino a la comunidad latina”, detalla.

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Esa nostalgia forma parte de una temporada que este año los mantuvo 11 meses fuera de casa, viviendo con dos maletas y cambiando de ciudad semana tras semana.

“Son sacrificios, pero cuando haces una recopilación de cómo empezaste la temporada y cómo terminaste, te das cuenta de cuánto creciste como persona y como patinador”, dice la joven regia sobre el espectáculo que se presenta hasta el 26 de julio.

Más allá del idiom

Llevar Disney On Ice por el mundo implica adaptar cada función al idioma y al público de cada país, un trabajo que comienza antes de salir a la pista.

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“Para mis compañeros de Europa o Asia el mayor reto es el lenguaje. La producción tiene que adaptar todas las historias al idioma del país, a sus modismos; es complicado para todos”, asegura Norman.

En casa, sin embargo, lo más difícil no son las cosas técnicas, sino lograr que la emoción no les gane.

“Antes de salir sentí algo aquí en el estómago, que hacía mucho no sentía. Luego entendí que era la adrenalina de estar en mi país, con mi gente mexicana”, dice entre risas.

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El show reúne a más de 50 personajes, acrobacias aéreas y nuevas historias que debutan sobre hielo.

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