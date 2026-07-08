Ciudad Juárez.— Cinco elementos de la Guardia Nacional que operaban en el Aeropuerto Internacional Abraham González fueron detenidos en Ciudad Juárez, Chihuahua.

De acuerdo con las versiones que se han dado a conocer, los elementos, quienes estaban adscritos al aeropuerto local, fueron acusados de los delitos de extorsión y secuestro exprés contra mexicanos que provenían de la Ciudad de México.

De manera extraoficial se han dado a conocer las identidades de los cinco agentes detenidos como Jesús Gerardo R. A., Fernando P. R., Horacio D. C. S., Alfredo G.C y Jonathan de Jesús.

La detención habría ocurrido el pasado 2 de julio en las instalaciones del aeropuerto por los mismos compañeros de la Guardia Nacional, luego de que un ciudadano procedente de la Ciudad de México denunció que los agentes lo detuvieron y le solicitaron dinero para dejarlo en libertad, a pesar de acreditar su estancia legal en el país.

Los elementos federales fueron puestos a disposición de un juez, quien ordenó prisión preventiva y se espera que sea este 8 de julio cuando se lleve a cabo la vinculación o no a proceso de los detenidos.

Al respecto, el presidente municipal Héctor Ortiz Orpinel, pidió todo el peso de la ley para los elementos acusados de dichos delitos y afirmó que cualquier funcionario o servidor público que incurra en conductas delictivas debe responder ante la justicia.

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Hasta el cierre de esta edición, la Guardia Nacional no había emitido ningún posicionamiento sobre estos hechos.

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