A más de una semana del retiro de 25 comerciantes de una de las aceras de la Avenida Ribera de San Cosme, colonia San Rafael, que derivó en agresiones, la alcaldía Cuauhtémoc informó que se mantienen las mesas con representantes de la asociación ProDiana A.C, la demarcación y el Gobierno capitalino, para revisar propuestas sobre el futuro de los ambulantes.

"Durante la mesa se acordó mantener reuniones técnicas para revisar propuestas formales que permitan avanzar en alternativas viables, sin que ello implique detener el proceso de recuperación del espacio público", indicó en un comunicado.

Agregó que la alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega, reiteró el ofrecimiento de alternativas laborales a través de la bolsa de trabajo de la alcaldía, como una opción para quienes decidan incorporarse a actividades formales.

Se mantienen mesas de dialogo tras una semana del retiro de comerciantes de San Cosme (22/02/2026). Foto: Especial

Aseguró que la recuperación del espacio público es prioridad y responde a solicitudes vecinales, con la finalidad de garantizar libre tránsito, seguridad peatonal y orden en una de las vialidades con mayor flujo de la demarcación.

El pasado 13 de febrero, personal de la alcaldía Cuauhtémoc llevó a cabo un operativo de retiro de comerciantes en la acera de Avenida Ribera de San Cosme que va de Avenida Insurgentes Centro a Doctor Enrique González Martínez, el cual terminó en agresiones.

EL UNIVERSAL publicó este martes que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, aseguró que hasta el momento se habían presentado 11 denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), más las que se sumarán en estos días, por las agresiones hacia sus trabajadores y ella durante un operativo de retiro de 25 ambulantes de una acera de Avenida Ribera de San Cosme.

Señaló que esto debido a que el viernes pasado, durante el operativo de liberación de la vía pública, 20 trabajadores de la demarcación fueron agredidos -tres de ellos de gravedad- por un grupo de choque de más de 200 personas, el cual acusó que fue enviado por la diputada del Congreso capitalino, Diana Sánchez Barrios. Agregó que a los golpes se sumaron los comerciantes.

