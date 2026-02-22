Tras el abatimiento de "El Mencho", el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México respaldó firmemente los esfuerzos del Gobierno de México y las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado en todo el país.

“Las y los capitalinos lo saben de primera mano: la seguridad es una deuda histórica con el pueblo. Aquí en la ciudad lo vemos con resultados concretos, con delitos de alto impacto a la baja y con un Gabinete de Seguridad que trabaja cada mañana en coordinación con la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional. Ese mismo modelo de colaboración es el que respalda las operaciones federales que hoy están recuperando territorios para las familias mexicanas”, precisaron en un pronunciamiento.

De manera particular la bancada respaldó a las mujeres y hombres que integran las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad, y aseguraron que seguirán legislando para darles mejores herramientas y todo el apoyo institucional que merecen. “La transformación pasa por recuperar la tranquilidad en cada colonia y en cada calle, y en eso seguimos”.

La Sedena informó que fuerzas especiales del Ejército Mexicano planearon y ejecutaron una operación en Tapalpa, en la que intervinieron diversas aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional para lograr la detención de Ruben ’N’, "El Mencho".

“Durante esta operación, personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión, resultando cuatro integrantes del grupo delictivo CJNG fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México; entre estos últimos se encuentra Ruben ’N’ Mencho; sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que se encargarán de las actividades periciales para su identificación”, señaló la Sedena.

