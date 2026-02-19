En el marco del Día del Ejército Mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que las Fuerzas Armadas son hoy garantía de que el país decidirá su propio destino frente a las presiones externas y los desafíos globales, al tiempo que reivindicó el origen popular y constitucional del instituto armado.

Durante la ceremonia conmemorativa en Puebla, la titular del Ejecutivo sostuvo que el Ejército nació para defender la soberanía y la voluntad popular, no para proteger privilegios.

"Hoy que vivimos en un mundo complejo, de presiones externas, intereses y desafíos globales que pueden poner a prueba la soberanía de las naciones, en ese contexto, nuestras Fuerzas Armadas son garantías de que México decidirá su destino con independencia”, subrayó.

Ante mandos militares y autoridades civiles, Sheinbaum recordó que el origen del Ejército Mexicano se remonta a 1913, tras el golpe de Estado contra el presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez, durante la llamada Decena Trágica.

“Recordamos el instante en que la soberanía estuvo en riesgo, en que la voluntad popular fue traicionada y en que mujeres y hombres de México decidieron organizarse para defender la democracia y la soberanía”, expresó.

La Presidenta señaló que en febrero de 1913 “la capital de la República fue escenario de enfrentamientos armados y maniobras políticas que culminaron con un artero y vil golpe de Estado”, encabezado por Victoriano Huerta, quien —dijo— “traicionó su juramento y pactó con los viejos intereses porfiristas y con intereses extranjeros”.

En ese contexto, acusó la injerencia del entonces embajador estadounidense Henry Lane Wilson, cuya intervención “vulneró nuestra soberanía en un momento crítico y facilitó la imposición de un régimen nacido de la traición”.

Sheinbaum destacó que, ante la ruptura del orden constitucional, el entonces gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, proclamó el Plan de Guadalupe el 19 de febrero de 1913, dando origen al Ejército Constitucionalista, antecedente directo del actual Ejército Mexicano.

“Ese es nuestro origen histórico: la defensa de la autodeterminación frente a la traición; la defensa de la soberanía frente a la injerencia; la defensa de la voluntad popular frente a la imposición. Así, el Ejército Mexicano nació del pueblo. No fue concebido para proteger privilegios, sino para garantizar que el poder residiera en el pueblo”, afirmó.

La mandataria recordó también que de ese proceso revolucionario emergió la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagró derechos sociales y reafirmó la soberanía nacional como principio irrenunciable.

En su mensaje, reconoció que a lo largo del siglo XX el Ejército ha mantenido su lealtad al poder civil y sostuvo que “afortunadamente, esos tiempos quedaron en el pasado” cuando se ordenó actuar contra el pueblo.

Además, subrayó el papel actual de las Fuerzas Armadas en tareas de desarrollo. “La soberanía no es una consigna abstracta, es la capacidad real de nuestro pueblo para gobernarse sin imposiciones. El Ejército Mexicano no sólo defiende fronteras, también apoya la seguridad pública y construye futuro”, dijo al mencionar la construcción de hospitales, aeropuertos y proyectos ferroviarios, así como la aplicación del Plan DN-III-E en casos de desastre.

Como primera mujer en encabezar el Ejecutivo federal, Sheinbaum hizo un reconocimiento especial a la participación femenina en el instituto armado. “La presencia femenina ha sido decisiva. Hoy las mujeres son médicas militares, ingenieras, pilotos, especialistas en inteligencia y comandantas. Su participación no es anecdótica, ya es una realidad”, señaló.

Al final de su discurso, la Presidenta sostuvo que el respaldo popular fortalece a las instituciones.

“Nos sostiene la honestidad y el amor al pueblo. No hacen mella nada ni nadie porque el pueblo está consciente y sabe que no vamos a ceder ante ninguna injusticia. México es hoy más fuerte porque hay un pueblo que participa y que vigila y que defiende junto con su gobierno la independencia y la justicia”, afirmó la mandataria federal.

