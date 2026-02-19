La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que la ruptura de un cable de fibra óptica fue la causante del colapso en el sistema de aduanas este miércoles y aseguró que de inmediato inició el procedimiento para la reparación.

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que se busca un sistema paralelo, además de que “se están viendo las causas de qué fue lo que provocó este rompimiento”.

“Se rompió un cable de fibra óptica. Entonces, al romperse el cable de fibra óptica, pues perdió la información durante un periodo de tiempo; se arregló el cable, se están viendo las causas de qué fue lo que provocó este rompimiento y también la posibilidad de que haya cables paralelos que eviten que sucedan estas circunstancias”, explicó.

Plan de redundancia tras el colapso operativo en aduanas del norte

Indicó la Mandataria federal que esto no había ocurrido e insistió en que se veía la causa de por qué se quebró la fibra óptica: “Y al mismo tiempo, algún esquema para tener un cable paralelo que permita, que en caso de que se rompa uno, pues siga la transmisión”.

Ayer se reportó una falla que generó el colapso de las aduanas de Reynosa y Nuevo Laredo, afectando las exportaciones e importaciones del comercio internacional.

La Asociación de Agentes Aduanales y la de Transportistas dieron a conocer que a partir de las 07:00 horas se reportaron estas fallas, por lo que se generaron filas kilométricas en el Puente Reynosa-Pharr y en el de Comercio Mundial en Nuevo Laredo.

Cabe destacar que en Reynosa, la fila de unidades de carga llegó hasta los límites con el municipio de Río Bravo.

