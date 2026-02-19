Más Información

EU sanciona a red de tiempos compartidos ligada al CJNG; opera en Vallarta y Nayarit

EU sanciona a red de tiempos compartidos ligada al CJNG; opera en Vallarta y Nayarit

Monreal ordena a diputados respaldo a reforma electoral; "es obligatorio"; advierte

Monreal ordena a diputados respaldo a reforma electoral; "es obligatorio"; advierte

Detienen a hombre que usó botarga de sobrino de Layda Sansores; es liberado horas después

Detienen a hombre que usó botarga de sobrino de Layda Sansores; es liberado horas después

VIDEO Semar intercepta a semisumergible con 4 toneladas de cocaína; detienen a 3 personas

VIDEO Semar intercepta a semisumergible con 4 toneladas de cocaína; detienen a 3 personas

Diputado local de Morena, Francisco Vázquez, es exhibido en el Super Bowl LX; video difundido por su hija genera polémica

Diputado local de Morena, Francisco Vázquez, es exhibido en el Super Bowl LX; video difundido por su hija genera polémica

Comisión para la Reforma Electoral propone reordenar pluris y recorte al INE; estos son los cambios que plantea

Comisión para la Reforma Electoral propone reordenar pluris y recorte al INE; estos son los cambios que plantea

La presidenta dijo que la ruptura de un cable de fibra óptica fue la causante del colapso en el sistema de aduanas este miércoles y aseguró que de inmediato inició el procedimiento para la reparación.

En su conferencia mañanera de este jueves en , Sheinbaum Pardo indicó que se busca un sistema paralelo, además de que “se están viendo las causas de qué fue lo que provocó este rompimiento”.

“Se rompió un cable de fibra óptica. Entonces, al romperse el cable de fibra óptica, pues perdió la información durante un periodo de tiempo; se arregló el cable, se están viendo las causas de qué fue lo que provocó este rompimiento y también la posibilidad de que haya cables paralelos que eviten que sucedan estas circunstancias”, explicó.

Lee también

Plan de redundancia tras el colapso operativo en aduanas del norte

Indicó la Mandataria federal que esto no había ocurrido e insistió en que se veía la causa de por qué se quebró la fibra óptica: “Y al mismo tiempo, algún esquema para tener un cable paralelo que permita, que en caso de que se rompa uno, pues siga la transmisión”.

La Asociación de Agentes Aduanales y la de Transportistas dieron a conocer que a partir de las 07:00 horas se reportaron estas fallas, por lo que se generaron filas kilométricas en el Puente Reynosa-Pharr y en el de Comercio Mundial en Nuevo Laredo.

Cabe destacar que en Reynosa, la fila de unidades de carga llegó hasta los límites con el municipio de .

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]