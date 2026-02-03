En el marco del Tratado de Aguas de 1944, México y Estados Unidos acordaron un plan técnico para la gestión del agua en la cuenca del Río Bravo, en un contexto de sequía extrema.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos naturales y la Comisión Nacional del Agua indicaron que el plan establece “una ruta clara” conforme a los mecanismos previstos en el Tratado: “Es resultado de un trabajo técnico y político sostenido, con pleno respeto a la soberanía de ambos países, asegurando en todo momento el derecho humano al agua y a la alimentación para las comunidades en nuestro país”.

“México confirmó su disposición a garantizar la entrega de una cantidad mínima anual convenida entre ambos países, de acuerdo a las condiciones hidrológicas de la cuenca y a los mecanismos previstos en el Tratado, priorizando además el abastecimiento para consumo humano y producción agrícola”, señalaron las dependencias.

Este acuerdo permite fortalecer la gestión ordenada del recurso hídrico en la cuenca del Río Bravo y avanzar hacia una planeación de mayor previsibilidad y responsabilidad compartida frente a los efectos de la sequía, incorporando infraestructura y acciones de adaptación de largo plazo, refirieron en un comunicado.

El gobierno de México reafirmó su compromiso con el Tratado de Aguas de 1944 como un instrumento que salvaguarda los intereses nacionales, así como con la protección de las actividades productivas y agrícolas en territorio nacional.

