El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que tiene pensado renunciar pronto, debido a que los puestos legislativos que desempeña no son eternos y “cuando ya no eres útil tienes que retirarte”.

Entrevistado por medios de comunicación en San Lázaro, el diputado dijo que aunque nadie le ha propuesto dejar la coordinación de su partido, él se encuentra a la espera y siempre con su documento de renuncia en la mesa, “firmado debidamente”.

“Siempre lo tengo presente. Y yo, por eso en mi despacho tengo pocas cosas, nunca los arreglo, nunca pongo muebles, los dejo como están para cuando ya llegó la hora, solo me llevo la fotografía de mi esposa y la mía”, compartió.

Estas declaraciones se dan un día después de la salida de Adán Augusto López Hernández de la coordinación de Morena en el Senado de la República, quien será sustituido por Ignacio Mier Velazco.

Cuestionado sobre la salida de López Hernández, Ricardo Monreal descartó que haya presiones en su decisión, y reiteró su opinión y sentir positivo hacia el trabajo de su compañero de bancada.

“Yo no me voy a mover de ello, porque normalmente cuando el árbol cae todos quieren hacer leña del árbol caído. Yo no soy así, porque uno puede también caer en cualquier momento”, dijo.

Defendió que la decisión fue un gesto genuino, auténtico de Adán Augusto López, y respaldó su idea de ayudar en las tareas que requiere Morena y la Cuarta Transformación rumbo a las elecciones intermedias de 2027.

Monreal Ávila insistió en que él como legislador es muy práctico, debido a que nunca se aferra a los puestos públicos ni a las responsabilidades: “son encargos. Cuando llegue el momento hay que entregarlos, sin ninguna restricción y sin ninguna resistencia”, sostuvo.

Sin embargo, expresó que lo único que lamenta de retirarse de estas encomiendas es que ya no puede seguir dialogando con la prensa, “porque se convierte uno en fantasma, ya no puedes platicar con nadie ni nadie te busca”.

“Haces round de sombras y das declaraciones en la recámara, pero ya no tienes la posibilidad de reunirse con ustedes”, dijo a distintos medios de comunicación.

em/rmlgv