La Comisión de Justicia del Senado debatirá una agenda muy amplía de reformas, que contempla parlamento abierto para Jueces sin Rostro, anunció su presidente, Javier Corral Jurado.

En entrevista, adelantó que otros temas que se debatirán en este nuevo periodo ordinario de sesiones es la creación de un Código Penal único para el país, la reforma a la Ley de Delincuencia Organizada y a la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes, entre otras.

El expanista explicó que en el caso de “Jueces sin Rostro” se harán muchas precisiones para garantizar el pleno respeto a los derechos humanos y que se use solo en casos excepcionales.

“Queremos nosotros adicionarle a la iniciativa una mayor precisión y normatividad. Queremos regular muy bien esta figura que sí bien es cierto es necesaria, sí no regulamos bien su funcionamiento puede convertirse en un riesgo no solamente para los derechos humanos.

“Y ahí nos vamos a empeñar en una reglamentación que haga de esta figura una figura temporal, pero a la vez realmente excepcional y que tenga reglas muy claras”, puntualizó.

Sobre un Código Penal único, el exgobernador de Chihuahua dijo que especialistas pidieron abrir el debate para homologar los tipos penales en todo el país.

“Vamos a abrir el debate sobre la pertinencia o no de una codificación única en materia penal para el país. Expertos, juristas, han animado este debate, han convocado al Congreso a que lo abra y nosotros les vamos a responder con un sí.

“Tenemos ya un Código Nacional de Procedimientos Penales. Hay quienes advierten que lo ideal o pertinente sería tener una codificación única también en materia sustantiva. Hay algunas peculiaridades, particularidades, singularidades como se cometen los delitos territorialmente en el país, incluso en términos de cantidades. Sin embargo, creo que se pueden lograr”, subrayó.

Afirmó que este debate será importante porque el país lo necesita, “a partir de una homologación de tipos penales que nos permita ser más eficaces en la persecución de los delitos”.

Por otra parte, adelantó que la Comisión de Justicia del Senado realizará el procedimiento para concretar el nombramiento de vacantes de magistrados.

