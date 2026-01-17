El exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, calificó como un acto de desesperación el aseguramiento de su “Cabaña El Rincón”, en la Sierra Tarahumara y consideró la medida como "ilegal e inútil" que, asegura, desahogará por vías jurídicas.

Por medio de una publicación en redes sociales, el actual senador de Morena, escribió que el "MaruDuartismo" aseguró su cabaña por presunta corrupción, y dijo que esa acción es, como suele decirse, "patadas de ahogado".

"La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y su impresentable fiscal, han perdido la competencia del caso en dos resoluciones distintas, emitidas por jueces federales, lo cual ha sido ratificado por unanimidad por un Tribunal Colegiado de Circuito. Jurídicamente están acabados y moralmente derrotados", expresó.

Cabe destacar que el operativo en su cabaña ocurrió el pasado viernes 16 de enero cuando, en acciones de la Fiscalía Anticorrupción de la entidad, el inmueble ubicado en una zona exclusiva y un área natural protegida de la Sierra Tarahumara, quedó asegurado.

Al respecto, el morenista escribió que "el único recurso que les queda es continuar el golpeteo mediático" y "seguir gastando recursos públicos con los medios vendidos", que, afirma, divulgan narrativas amarillista y sin sustento.

Corral arremate contra gobernadora Maru Campos

El gobernador entre 2016 y 2021 también arremetió contra la actual dirigente María Eugenia Campos, a quien acusó de tener vínculos con el exgobernador César Duarte Jáquez, preso en el penal del Altiplano por presunto lavado de dinero durante su administración de 2010 a 2016.

"No me sorprende esta última reacción; pienso que es natural ante el golpe que significó la detención de su protegido, César Duarte, una detención que volvió a confirmar que la Operación Justicia para Chihuahua no ha concluido, porque la aprehensión del mayor ladrón del estado volvió a poner bajo los reflectores nacionales la nómina secreta y su principal beneficiaria y aprendiz: María Eugenia Campos Galván", dijo.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván. Foto: Especial

Detalló que, de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la gobernadora fue sobornada por Duarte con 10 millones de pesos y que "no debe estar contenta que todo el país la conozca por su nivel de corrupción y vileza".

"El reciente anuncio de la competencia federal los tiene nerviosos, desesperados, porque no solo se demostrará nuestra inocencia frente a las burdas acusaciones sino que también quedará al descubierto la fabricación de un delito y la componenda entre funcionarios del gobierno del estado y jueces de consigna, para concretar una venganza política", finalizó.

