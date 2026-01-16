Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua asegura cabaña del exgobernador Javier Corral; se encuentra en área protegida de la Sierra Tarahumara

Ciudad Juárez.- Durante este viernes se confirmó el aseguramiento de un condominio denominado “Cabaña El Rincón”, en la Sierra Tarahumara, y el cual sería propiedad del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado.

El aseguramiento estuvo a cargo de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua, quien detalló que el bien inmueble está ubicado en una zona exclusiva de la Sierra Tarahumara, dentro de un área natural protegida, la cual aparece registrada en la Dirección de Catastro del Municipio de Ocampo, a nombre del exmandatario.

De manera oficial se detalló, que el operativo se realizó este viernes 16 de enero en el municipio de Ocampo, cabecera municipal de Basaseachi, por elementos de la FACH.

Lo anterior, en cumplimiento de la resolución judicial que fue librada por un Juez de Control, la mañana del pasado jueves 15 de enero; quienes realizaron las gestiones necesarias en la dependencia del Ayuntamiento de Ocampo, con la finalidad de hacer la anotación en la clave catastral correspondiente.

De acuerdo con la información recabada, la cabaña se localiza en una zona montañosa de abundante vegetación de aquella región y presenta un estilo rústico; propiedad que forma parte de la declaración patrimonial del hoy imputado.

Según se detalló, el aseguramiento de la Clave Catastral, de este bien inmueble, forma parte de las diligencias que se realizan, dentro de la carpeta de investigación 3050/2024, la cual deriva de una denuncia presentada por la ASE y constituye una técnica de investigación legalmente prevista en el CNPP y se realiza con el objetivo de impedir que esta propiedad sea transmitida, enajenada o gravada bajo cualquier modalidad, mientras continúan las indagatorias correspondientes.

Además forma parte de los diversos aseguramientos realizados a distintos imputados en esta misma carpeta de investigación, incluso, en otras Entidades Federativas como en Morelos en el municipio de Tepoztlán.

Una vez asegurado, el Ministerio Público Anticorrupción se encuentra facultado para realizar diversas diligencias sobre el inmueble, a fin de garantizar que el bien pueda servir para la eventual recuperación o resarcimiento del daño causado a los Chihuahuenses, que asciende a 98.6 millones de pesos, que indebidamente se distrajeron, desviaron y dispusieron.

La Fiscalía Anticorrupción asegura que esta medida judicial tiene como finalidad evitar la simulación de actos de disposición o la transferencia del patrimonio investigado a terceros vinculados, incluyendo redes de apoyo conformadas por familiares y/o exservidores públicos que tuvieron participación activa durante el quinquenio del 2016–2021.

Cabe destacar que esta acción se da a unos días de que el mismo exgobernador anunciara que un Tribunal Colegiado con sede en el estado de Chihuahua, dio la orden para atraer al fuero federal, el caso contra el senador por Morena.

En un documento que se hizo público, se detalló, que el 9 de enero el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, con residencia en Chihuahua, resolvió el conflicto competencial 20/2025, declarando la competencia del fuero federal para conocer del supuesto delito de peculado imputado a Javier Corral y otros.

