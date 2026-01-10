Ciudad Juárez.- Durante este día se dio a conocer, que un Tribunal Colegiado con sede en el estado de Chihuahua, dio la orden, para atraer al fuero federal, el caso contra el senador por MORENA y exgobernador Javier Corral Jurado, por la contratación del despacho López-Elías Finanzas Públicas para reestructurar la deuda de esta entidad.

En un documento que se hizo público, se detalló, que el 9 de enero el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, con residencia en Chihuahua, resolvió el conflicto competencial 20/2025, declarando la competencia del fuero federal para conocer del supuesto delito de peculado imputado a Javier Corral y otros.

“Esto ocurrió después de que esta defensa solicitara a la Fiscalía General de la República (FGR) ejercer su facultad de atracción en el asunto.

La solicitud se sustentó en diversos y sólidos fundamentos legales, pero sobre todo, en que los fines constitucionales del proceso penal, y los derechos de las víctimas y la sociedad a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño, no se iban a cumplir en Chihuahua, en donde ni siquiera se había permitido a los imputados presentar pruebas y argumentos.

La competencia federal se buscó para tener un tribunal que los escuche, para que una autoridad les permita defenderse, y para que el asunto se resuelva conforme a Derecho”, se detalló en el documento que se publicó por parte de la firma de abogados Schütte & Delsol.

A su vez, se explicó que la FGR determinó ejercer la facultad de atracción y dos jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación también consideraron que la competencia era federal.

Ante esto, se dio a conocer que ya se ordenó a la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua y al Juez de Control local desistirse del conocimiento del asunto y remitir los expedientes.

“Hoy el Tribunal Colegiado confirma este criterio. Ahora las autoridades federales estarán en condiciones de analizar las pruebas y alegatos de las partes para resolver conforme a Derecho.

Confiamos en que constatarán la absoluta inocencia de Javier Corral frente a las injustas acusaciones de las autoridades de Chihuahua, y que esto será también la base para desenmascarar la brutal fabricación de un delito a quien encabezó uno de los mayores esfuerzos en el país en contra de la corrupción política, como lo hemos denunciado ante la propia FGR, que al día de hoy investiga las múltiples violaciones legales y de derechos humanos cometidas por la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua y otros funcionarios estatales”, añadió la firma de abogados.

Hasta el cierre de esta nota, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua no había proporcionado alguna versión sobre el caso.

afcl