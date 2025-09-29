Este lunes dieron inicio en el Senado de la República las audiencias públicas sobre la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, con el compromiso de escuchar todos los puntos de vista y enriquecer la propuesta presidencial.

Al hablar a nombre de las comisiones unidas de Justicia, de Hacienda y de Estudios Legislativos, el senador de Morena, Javier Corral, aseguró reconoció que la legitimidad de la reforma dependerá en gran medida que sea fruto del diálogo amplio, informado y plural.

“Confiamos en que el intercambio de argumentos, experiencias y propuestas que aquí se escuchen enriquecerá el dictamen legislativo. Y que este foro sirva no solo para advertir riesgos, sino también para trazar soluciones y, por supuesto, para conocer objetivamente objetivos y alcances de la propuesta en su integralidad”, expresó.

Dijo que debe garantizarse que el amparo siga siendo la voz de la ciudadanía frente al poder y sus abusos, “y por eso mismo toda reforma que busque modificarlo debe discutirse de cara a la sociedad con transparencia y pluralidad”.

El senador de Morena advirtió que los legisladores “debemos examinar con cuidado aquellos aspectos en los que podría generarse riesgos que lejos de potenciarla podrían terminar por restarle fuerza y vigor en los hechos. De ahí la importancia de este foro, escuchar, contrastar y enriquecer la propuesta, siempre con el objetivo compartido de fortalecer el amparo como pilar de nuestro sistema constitucional”.

En este primer día de audiencias participarán 20 ponentes, con una exposición inicial de cinco minutos, más otros cinco minutos para responder preguntas de los senadores.

