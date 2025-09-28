El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, aseguró que el sistema de salud federal atraviesa una crisis sin precedente y acusó a Morena de haberle fallado a millones de familias mexicanas que hoy viven con miedo, frustración e incertidumbre ante la falta de atención médica.

“La promesa de tener un sistema de salud como el de Dinamarca fue una gran mentira. Lo que hoy tenemos son hospitales colapsados, pacientes esperando meses por una cita, madres y padres desesperados por conseguir medicamentos, quirófanos cerrados por falta de especialistas y clínicas inundadas o sin luz. Ese es el verdadero rostro del sistema de salud del gobierno federal”, señaló.

Romero destacó que la inconformidad ciudadana crece todos los días en tres puntos críticos principales como son las citas médicas, ya que las agendas están saturadas y las consultas se programan con meses de espera o simplemente se cancelan; desabasto de medicamentos e insumos médicos, pues miles de pacientes se ven obligados a comprar por su cuenta tratamientos que deberían ser gratuitos; y fallas en infraestructura y servicios, con techos colapsados, filtraciones de agua y pacientes atendidos en el suelo, escenas cada vez más comunes en hospitales públicos.

“El sistema de salud en este gobierno es un fracaso. Entre 2018 y 2024, aumentó considerablemente la cifra de personas sin acceso a servicios médicos a 44 millones. Las familias mexicanas hoy están abandonadas, porque Morena decidió desaparecer el Seguro Popular -que brindaba atención de calidad a millones de personas- para destinar el dinero a ocurrencias, no a las verdaderas necesidades de las familias”, apuntó.

El dirigente nacional del PAN señaló que la inversión en salud en México sigue siendo muy baja, en comparación con otros países, lo que obliga a las familias a pagar de su bolsillo consultas, tratamientos y medicamentos. “Y lo más grave es que, a pesar de este abandono, el gobierno sigue endeudando al país”, añadió.

Romero Herrera enfatizó que Acción Nacional ha demostrado que sí es posible construir un sistema de salud funcional y humano. “En los gobiernos del PAN impulsamos el Seguro Popular, que le dio cobertura médica a millones de mexicanos. Morena lo destruyó, y hoy el sistema está en ruinas”, lamentó.

Además, diversos estudios publicados recientemente confirman que los gobiernos estatales encabezados por Acción Nacional son los mejor evaluados del país, con niveles de aprobación muy por encima de los que registran las administraciones de otras fuerzas políticas.

“Este reconocimiento ciudadano no es casualidad -subrayó-, es el resultado de gobiernos cercanos, responsables y comprometidos con atender las necesidades reales de las personas, incluyendo el derecho a la salud”.

Finalmente, el dirigente panista refrendó el compromiso de su partido con la salud de las y los mexicanos: “Desde Acción Nacional seguiremos proponiendo soluciones en el Congreso, y desde nuestros gobiernos estatales y municipales continuaremos siendo una prueba clara de que la salud es una prioridad para nosotros. Las familias mexicanas deben todas tener acceso a servicios médicos dignos, porque la salud no es un privilegio, es un derecho, y desde el PAN haremos lo que nos corresponde para que se cumpla”, subrayó.

