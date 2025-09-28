Zapopan, Jalisco.—Ante el abucheo al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los asistentes escuchar su informe de rendición de cuentas, ya que es un evento "institucional" y de caso contrario mejor "nos vamos todos".

"Este es un evento institucional, no porque sea un evento masivo, es un evento republicano, así que si están esos gritos mejor nos vamos. Vamos a respetar, si no hay respeto, nos vamos todos, verdad que no, bueno", dijo la Presidenta al poner a votación ante los asistentes si van a respetar al mandatario Pablo Lemus.

Es la segunda vez que un gobernador de oposición no habla en la actual gira de la Mandataria federal para rendir cuentas, la primera fue la mandataria de Chihuahua, María Eugenia Campos, el pasado viernes, y ahora el emecista Pablo Lemus.

Pese a que la titular del Ejecutivo hizo un llamado a los asistentes y morenistas de respetar, siguieron los abucheos y consignas de "fuera Lemus", "Jalisco es una fosa", y "precios justos al maíz".

Previamente, familias de desaparecidos del estado se hicieron presentes exigiendo justicia al Gobierno estatal del mandatario emanado por Movimiento Ciudadano.

Por otro lado, por primera vez desde que inició la gira nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Economía y exaspirante presidencial de Morena, Marcelo Ebrard Casaubón, apareció públicamente en un evento encabezado por la presidenta Sheinbaum Pardo.

La presencia de Ebrard en Zapopan llamó la atención, pues aprovechó para saludar tanto a asistentes como a simpatizantes morenistas, gesto que fue recibido con aplausos y muestras de respaldo.

