El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, calificó de “acto mafioso” la “emboscada” que le tendió el Partido del Trabajo (PT) el pasado sábado cuando tuvo que abandonar el Congreso al que había sido invitado, debido a los abucheos y “agresiones” de que fue objeto.

En conferencia de prensa, el legislador morenista dejó en claro que “pinta su raya” con el PT y expresó su preocupación por el hecho de que ese partido esté preparando su ruptura con Morena, porque advirtió, “todos saldríamos perdiendo”.

“No es correcto que te inviten a su casa y luego te agredan, eso es de mafiosos”, denunció.

“Fue una emboscada, pues no es correcto que te inviten a su casa. Digo que se parecen a los mafiosos, que te invitan a cenar y luego se para al baño y ¡sácatela, te ametrallan ahí!”, señaló.

“A mí me preocuparía que estén preparando su ruptura, eso si me parecería grave, que estén usándome de pretexto para romper y eso sería un error. Yo creo que a los primeros que afectaría sería a ellos, pero al movimiento también. Nadie sobra, nadie es indispensable, pero nadie sobra, es muy importante la alianza Morena-PT-Verde”, subrayó.

Además, lamentó que no se le haya advertido previamente sobre posibles tensiones en la reunión del PT, por lo que consideró la protesta de militantes en su contra como “cobarde y ruin”.

“Si el PT tiene agravios, Morena también tiene agravios y el Verde también tiene agravios, y es muy fácil impulsar la política sectaria en base a los agravios que cada quien tenga. Es muy difícil una relación humana, es muy difícil que no haya fricciones, que no haya desencuentros, que no haya diferencias. Si dentro de la pluralidad de cada partido hay complicación, ahora ya en una gran coalición gobernante pues más tensiones hay. Entonces yo creo que hay que atender ese fondo, que garanticemos la unidad, yo creo que no se deben aceptar este tipo de cosas, no es correcto. Ya emitió una disculpa pública el PT, tarde, pero bueno pues ahí está”, reprochó.

El presidente del Senado arremetió contra el coordinador del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, a quien calificó de “malagradecido” y acusó de “zopilotear” al líder del PT, Alberto Anaya, para tratar de quedarse con la dirección del partido.

“Esa persona es muy agradecida. Estuvo a punto de morir por el Covid y yo intervine para que lo recibieran en el Hospital Militar y le salvaran la vida. Muy agradecido, y anda ‘zopiloteando’ a Alberto Anaya, anda quedando bien con los sectores sectarios del PT ante la posibilidad de que falte Alberto Anaya”, denunció.

